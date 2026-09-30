Wie weit darf der Weg zu tierärztlichen Notdiensten an Wochenenden oder Feiertagen sein? Klaus Raths, Hundehalter aus Ahrweiler, sind sie jedenfalls zu weit. Er möchte einen eigenen Notdienst für seinen Kreis. Was die Landestierärztekammer dazu sagt.
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Braucht der Kreis Ahrweiler einen eigenen Notdienst für Tiere? Klaus Raths hatte mit einer Petition dazu aufgerufen, nachdem er zweimal mit seinen sterbenskranken Hunden an einem Sonntag 40 Kilometer von Ahrweiler nach Mayen fahren musste. „Es macht mich wirklich traurig, dass es hier in der Umgebung keine Möglichkeit gibt, ein Tier schnellstmöglich behandeln zu lassen“, sagte Raths unserer Zeitung.