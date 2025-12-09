Wie es nun weitergeht Kein Bewerber für Bürgermeisteramt in Kesseling Frank Bugge 09.12.2025, 11:00 Uhr

i Guido Schmitz (rechts) übergibt die Amtsgeschäfte an den Ersten Beigeordneten Andreas Bläser. Frank Bugge

Zum 31. Oktober war Guido Schmitz als Ortsbürgermeister von Kesseling zurückgetreten. Jetzt sollte ein neuer Kandidat benannt werden. Es gingen aber keine Vorschläge ein, die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Was das nun bedeutet.

„Es sind keine Bewerbungen eingegangen.“ Dies muss der ehrenamtliche Erste Beigeordnete der Gemeinde Kessling, Andreas Bläser, auf die Frage nach eingegangenen Bewerbungen zur Wahl fürs Bürgermeisteramt verkünden. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am vergangenen Montag, 8.







