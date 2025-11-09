Kaum Teilnehmer bei Demonstration für mehr Tierwohl

Die Vorwürfe einer Tierwohlorganisation gegen den Geschäftsführer des Bauernverbands im Kreis Ahrweiler haben zu einer Demonstration in Walporzheim geführt. Doch das Thema scheint auf wenig Interesse in der Bevölkerung zu stoßen.
Die Organisatoren hatten sich mehr Resonanz erhofft: Nur neun Demonstranten kamen am vergangenen Freitag nach Walporzheim, um in der Nähe der Geschäftsstelle des Bauern- und Winzerverbandes Ahrweiler für Tierwohl und zugleich gegen den Verbandsgeschäftsführer und den Verbandsvorstand zu demonstrieren.