An Sängern mangelt es nicht, auch die Konzerte werden gut angenommen – doch der Kreischorverband Ahrweiler hat Sorgen. Denn heutzutage will sich kaum noch jemand in einem Verband oder Verein engagieren.

Die Chorlandschaft im Ahrkreis wird immer vielfältiger und das Chorsingen wird quer durch die Generationen immer beliebter. Gleichzeitig steht der Kreis-Chorverband, der kürzlich sein 75-jähriges Gründungsjubiläum feierte und in dem fast alle Chöre der Region als Mitglied eingetragen sind, vor massiven Problemen und Kreis-Chorleiter Wilfried Schäfer sieht die Zukunft des Verbandes wenig optimistisch. Was steckt hinter diesem Widerspruch? Eine Bestandsaufnahme.

Chorlandschaft wird immer abwechslungsreicher

„Ich kann nicht singen!“ oder „Wenn ich singe, dann laufen alle weg!“ – Wer hat sie noch nicht gehört, solche koketten Behauptungen? Dabei gibt es nur sehr wenige Menschen, die ein wirklich blechernes Gehör haben und „nicht singen können“. In Wahrheit singt fast jeder von uns gut und auch gern. Allein im Auto etwa, daheim zum Radio oder auf Partys. Mit den großen Stimmen von Superstars können wir nicht mithalten, aber als Teil einer Gemeinschaft erleben wir auch unsere ganz durchschnittliche Stimme als wunderbares musikalisches Geschenk. Die immer größer werdende Popularität des Chorsingens deutet darauf hin.

Auch im Kreis Ahrweiler ist die Chorlandschaft in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend vielfältig und abwechslungsreich geworden. Jazz-Chöre, Gospel und Pop, Schlager und Rock, Weltmusik und spiritueller Gesang, Kirchenmusik und Klassik. Wer gern singt, findet in der Region eine Chorgemeinschaft, die zu ihm oder ihr passt. Das jährliche Konzert des Kreis-Chorverbandes Ahrweiler, das kürzlich im Ahrweiler Bürgerzentrum stattfand, gab ein eindrucksvolles Bild des sehr lebendigen und vielfältigen Chorgeschehens im Ahrkreis.

„Keiner will sich mit der Organisation des Verbandes befassen.“

Kreis-Chorleiter Wilfried Schäfer über die Probleme, mit denen der Ktreis-Chorverband zu kämpfen hat.

Eröffnet wurde der musikalische Nachmittag im Bürgerzentrum von dem singenden Nachwuchs. Unter der Leitung von Doris Lemjimer sangen die Kinder vom Lützinger Lichterchor mit Begeisterung und ansteckender Freude. Die Chorgemeinschaft der Kirchenchöre Wershofen-Schuld unter Leitung von Jori Schulze-Reimpell präsentierte vom Gospelsong bis zur Schlagermelodie eine große stilistische Bandbreite. Unter Leitung von Raimund Jacobs traten gleich zwei Chöre auf: der MGV Bölinger Liederkranz und danach der Chor Liederkranz Ahrbrück. Der Bölinger Chor feierte in seinen Liedern das Leben, die Ahrbrücker setzten auf bekannte und beliebte Schlagerhits. Da summte so mancher Zuhörer leise mit. Die Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim unter dem Leiter Wilfried Schäfer hatte gleich zwei Auftritte mit einem breit gefächerten Repertoire. 75 Jahre Kreis-Chorverband; das Konzert stand in diesem Jahr im Zeichen dieses Jubiläums und neben dem Vorsitzenden Günter Nerger und dem Kreis-Chorleiter Wilfried Schäfer waren zahlreiche Ehrengäste gekommen und es wurden Jubilare geehrt.

Organisation ist ein Knackpunkt

Alles im grünen Bereich also in Sachen Kreis-Chorverband? Wilfried Schäfer erhebt in diesem Punkt entschieden Einspruch. Fast alle Chöre im Einzugsbereich sind Mitglied im Kreischorverband Ahrweiler. Vom Adenauer Land bis zur Rheinschiene gehören insgesamt 31 Chöre dazu. Davon sind sechs Schulchöre, zwei Kinder- und Jugendchöre. Die Mitgliedschaft hat für die Chöre mehrere Vorteile. Der Kreis-Chorverband Ahrweiler mit seinem Vorsitzenden Günter Nerger ist Teil des Deutschen Chorverbandes, der für alle regionalen Chorverbände die GEMA-Gebühren bezahlt. Zudem sind die Mitgliedschöre über den Verband versichert.

Die Vorteile einer Mitgliedschaft liegen auf der Hand, die Chöre haben solide ausgebildete Chorleiter und auch an Menschen mit Freude am Chorgesang mangelt es nicht. „Aber keiner will sich mit der Organisation des Verbandes befassen,“ klagt Schäfer. Er ist begeisterter Musiker, hat schon in Kinderjahren die Musik für sich entdeckt. Er hat die Praxis und die Theorie studiert und hat sich seit Jahrzehnten auch im Vorstand des Verbandes engagiert. „Aber das will heute keiner mehr machen“, so Schäfer. „Die Leute wollen sich nicht mehr festlegen und binden.“ Für den Kreis- Chorverband geht es in den kommenden Jahren um nicht weniger als das Überleben.