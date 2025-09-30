Kaum ein Verein ist so vielseitig wie der TuWi Adenau

Er ist einer der größten Sportvereine der Region: der TuWi Adenau. Jetzt ist er 100 Jahre alt geworden. Ein Grund, auf das Engagement im Verein zu blicken und viele seiner Mitglieder zu ehren.

In der Hocheifelhalle in Adenau hat jetzt der TuWi als einer der größten Sportvereine in der Region sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Dirk Drengwitz begrüßte im Namen des Vorstandes zur offiziellen Feier. Die Moderation nahm Olli Martini wahr, mit gekonntem Schwung führte er durch das Programm.