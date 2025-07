Die Kelly Family in Burgbrohl – naja, zumindest ein Teil. Katy Kelly läutete die Festwoche „Nacht der Vulkane“ in Burgbrohl ein. Und ihre Fans reisten teilweise aus ganz Deutschland an.

„Who’ll come with me? – Wer kommt mit mir?“, fragte ein kleines Mädchen zu Beginn der 80er-Jahre im Kreise ihrer Familie und landete damit einen Hit. Die Familie feierte ihren musikalischen Durchbruch, machte sich auf einen Weg, für den sie bis heute viele belächeln. Und eben diese Familie, die Kelly Family, musiziert trotz mancher Krise immer noch gemeinsam, wenn auch in veränderter Besetzung. Aus dem kleinen Mädchen ist längst eine Frau, eine erfahrene Musikerin und eine gestandene Sängerin geworden: Kathy Kelly bestreitet wie viele ihrer Geschwister mittlerweile neben Familienauftritten auch Soloauftritte, bei denen neben bekannten Kelly Family Klassikern auch eine Menge eigenes Repertoire geboten wird. Einen spannenden Abend durfte man in der Vulkanregion Laacher See also durchaus erwarten. Traditionell beginnt die Festwoche „Nacht der Vulkane“ mit einem Konzert, in diesem Jahr wieder im Garten des Schlosses Burgbrohl.

i Who'll come with me? Aus dem kleinen Mädchen der Kelly Family ist eine vielfältige und routinierte Sängerin geworden, die ihre Fans immer noch zu begeistern weiß. Martin Ingenhoven

Kathy Kelly schien überrascht und erfreut zu sein, als sie die Bühne betrat. „Ich hatte mit einem Stadtfest gerechnet und jetzt darf ich hier vor der wundervollen Kulisse dieses Schlosses musizieren. Unglaublich!“, freute sich Kelly. Überraschungsmomente gab es auch im Publikum: In der letzten Reihe steht eine Mutter mit ihrer Tochter, beide gespannt darauf, was sie erwarten würde. „Ich höre die Musik der Kelly Family schon sehr lange. Aber Kathy alleine habe ich noch nicht erlebt“, erzählt die ältere der beiden Musikfreundinnen. Ihre Tochter hat noch nie jemanden aus der Familie Kelly singen gehört und begleitet ihre Mutter an diesem Abend, „weil noch eine Karte übrig war“, wie sie sagt. Gespannt sind beide Generationen.

i Die Technik-Crew um Lichttechniker Daniel zeigte sich optimistisch bezüglich des Wetters und sollte in weiten Teilen Recht behalten - es regnete nur einige Tropfen. Martin Ingenhoven

Spannung herrscht auch am Technikpult. Der Himmel hatte sich kurz vor dem Konzert deutlich zugezogen. Ob das Wetter halten würde? „Wir machen einfach weiter. Regen gehört schließlich zum deutschen Sommer dazu“, versucht ein Lichttechniker zu beruhigen. Zu Konzertbeginn klappten die ersten Regenschirme auf, doch Kathy Kelly zeigte sich unbeirrbar.

Die Sängerin nahm ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise von Kelly-Klassikern, über gefühlvolle Popballaden, launische irische Traditionals und Puccini-Arien. Schien Kellys Stimme während der ersten Nummern noch leichte Probleme mit der Eifelluft zu haben, trug ein treues Publikum die Sängerin durch diese Phase, die sich zusehends wohler in Burgbrohl zu fühlen schien. So überzeugte sie nicht nur mit dem irischen Traditional „The Wearing of the Green“, sondern auch mit einer gefühlvoll vorgetragenen Puccini-Arie „Vissi d’arte“.

i Sandra, Chrissi und Heidrun besuchen regelmäßig Konzerte von Kathy Kelly und reisen dafür auch schon mal bis nach Italien. Martin Ingenhoven

Ihre Fans nahmen teils weite Wege auf sich, um zu ihren Konzerten zu gehen, haben so ineinander Freunde gefunden. So wie Sandra von der ostfriesischen Küste, Heidrun aus Dresden und Chrissi aus Celle. „Ich war schon auf über hundert Konzerten. Mir gefallen ihre Stimme, die musikalische Vielfalt und vor allem ihre Nähe zu den Fans“, zeigt sich Sandra begeistert. Freundin Heidrun ist von der Puccini-Arie begeistert: „Kathy macht das fantastisch mit der klassischen Musik.“

Am Ende hielt das Wetter, alle Unsicherheiten hatten sich aufgelöst, und auch Mutter und Tochter waren begeistert von der Musik. „Es ist zwar nicht die Musik ihrer Generation, aber sie freut sich, mitgekommen zu sein“, weiß die Mutter zu berichten.

i Beim Eröffnungskonzert zur Nacht der Vulkane begeisterte Kathy Kelly in Burgbrohl auch mit ihrem Geigenspiel. Martin Ingenhoven

Über die Veranstaltung

Die Nacht der Vulkane findet seit knapp zwanzig Jahren in der Ferienregion Laacher See statt. Die drei beteiligten Verbandsgemeinden Pellenz, Brohltal und Mendig stellen gemeinsam mit ihren Partnern Jahr für Jahr ein kulturelles und touristisches Programm zusammen, das mittlerweile Eifelfreunde aus nah und fern lockt. Die Abschlussveranstaltung wird traditionell im Rahmen einer großen Party begangen, deren Krönung das traditionelle Vulkan-Feuerwerk bildet. Alle Veranstaltungsinformationen unter: www.nacht-der-vulkane.de