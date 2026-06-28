Der Kreistag Ahrweiler wird wohl erst in seiner nächsten Sitzung über den „Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises Ahrweiler“ beraten. Denn der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. Wie es dazu kam.
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Die Vorstellung der Alarm- und Einsatzpläne (AEP) für die Hilfskräfte im Kreis Ahrweiler durch den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Linnarz hatte am Freitag im Kreistag noch keine unmittelbaren haushaltsmäßigen Auswirkungen, obwohl jedermann klar war, dass enorme Geldsummen aufgebracht werden müssen, um alle Vorschläge zu erfüllen.