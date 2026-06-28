Kreistag Ahrweiler vertagt TOP Katastrophenschutzbedarfsplan verzögert sich noch Jochen Tarrach 28.06.2026, 21:00 Uhr

i Ein neues Einsatzfahrzeug kostet gerne mal zwischen 500.000 und einer Million Euro. Obwohl meist nur wenige Kilometer auf dem Tacho haben viele von ihnen die Anzahl an Betriebsjahren erreicht und müssen erneuert werden. Jochen Tarrach

Der Kreistag Ahrweiler wird wohl erst in seiner nächsten Sitzung über den „Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises Ahrweiler“ beraten. Denn der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. Wie es dazu kam.

Die Vorstellung der Alarm- und Einsatzpläne (AEP) für die Hilfskräfte im Kreis Ahrweiler durch den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Linnarz hatte am Freitag im Kreistag noch keine unmittelbaren haushaltsmäßigen Auswirkungen, obwohl jedermann klar war, dass enorme Geldsummen aufgebracht werden müssen, um alle Vorschläge zu erfüllen.







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