Kreistag Ahrweiler vertagt TOP
Katastrophenschutzbedarfsplan verzögert sich noch
Ein neues Einsatzfahrzeug kostet gerne mal zwischen 500.000 und einer Million Euro. Obwohl meist nur wenige Kilometer auf dem Ta
Ein neues Einsatzfahrzeug kostet gerne mal zwischen 500.000 und einer Million Euro. Obwohl meist nur wenige Kilometer auf dem Tacho haben viele von ihnen die Anzahl an Betriebsjahren erreicht und müssen erneuert werden.
Jochen Tarrach

Der Kreistag Ahrweiler wird wohl erst in seiner nächsten Sitzung über den „Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises Ahrweiler“ beraten. Denn der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. Wie es dazu kam.

Lesezeit 1 Minute
Die Vorstellung der Alarm- und Einsatzpläne (AEP) für die Hilfskräfte im Kreis Ahrweiler durch den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Linnarz hatte am Freitag im Kreistag noch keine unmittelbaren haushaltsmäßigen Auswirkungen, obwohl jedermann klar war, dass enorme Geldsummen aufgebracht werden müssen, um alle Vorschläge zu erfüllen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren