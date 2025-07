Beim Katastrophenschutz muss auch immer ein Ansatz für die Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft mitgedacht werden – diese Botschaft stand im Mittelpunkt einer Diskussion in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zu der die Grünen eingeladen hatten.

Das Thema Inklusion passe durchaus zum vierten Jahres- und Gedenktag der Flutkatastrophe im Ahrtal, unterstrich die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Trier) zu Beginn einer Veranstaltung der Kreis-Grünen am Montagabend im Studio Alvitha in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Tatsache, dass in der Flutnacht im Lebenshilfe-Haus in Sinzig zwölf behinderte Menschen ums Leben gekommen sind, dokumentiere augenscheinlich, dass es bei der Einbindung von Behinderten und Menschen mit Beeinträchtigungen ins Alltagsleben deutliche Defizite gebe. Wäre Inklusion gelungen, hätte im Lebenshilfe-Haus eine „inklusive“ Katastrophenschutzplanung mit Vorsorge und Vorwarnung, Betreuung und Evakuierung gegriffen. Das sei eine wichtige Lehre aus der Flut, waren sich die zwölf Teilnehmer der Gesprächsrunde einig, die politisch und zum Teil in Gremien engagiert sind, alle auch mit Kranken, Alten und Behinderten zu tun haben.

Für Menschen mit Behinderungen muss der Krisenfall mit bedacht werden

Für diese vulnerablen Gruppen müsste nicht nur der Alltag, sondern auch der Krisen- und Katastrophenfall anders gedacht werden, in dem sie besondere Hilfe brauchen. Einige Freunde und Bekannte aus dem Lebenshilfe-Haus seien im integrativen Mehrgenerationenquartier Bethel in Ahrweiler untergekommen, berichtete eine Teilnehmerin. Sirenengeheul und Starkregen sorgten bei den Traumatisierten für Angst bis Panik. Rollstuhlfahrer und Bettlägerige fragten: Wer hilft uns, wenn es wieder passiert?

Corinna Rüffer stellte eine weitere Beobachtung heraus: 106 der 134 Menschen, die gestorben sind, seien älter als 60 Jahre alt gewesen. Das zeige doch, dass die Älteren in einer solchen Situation deutlich gefährdeter seien als junge Leute. Das müsse in den Schutzplänen berücksichtigt werden.

Stadtplanung inklusiver denken

Der Wiederaufbau von Spielplätzen sowie die Dorf- und Stadtgestaltung nach dem Hochwasser waren Thema. „Stadtplanung inklusiver denken“ wurde mehrfach gefordert. In den Gremien und Aufbauorganisationen müssten Aspekte der UN-Behindertenkonvention von 2009 bei der baulichen Gestaltung und beim Aufbau der sozialen Strukturen verbessert sowie auf jeden Fall Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer vorgesehen werden.

Dabei stellte sich die Runde die Frage, ob denn Beiräte für Menschen mit Behinderung auf vielen Ebenen die Ansprüche formulieren und durchsetzen könnten, wenn Planer und Architekten keinen inklusiven Ansatz haben. Denn die Behinderten und Beeinträchtigten selbst seien „kaum sichtbar“ und trauten sich nicht, gegenüber anderen ihre Ansprüche zu formulieren. Sie brauchten dafür Unterstützung und Förderung. Wie bei jedem Projekt der Brandschutz selbstverständlich sei, so müssten auch inklusive Elemente, die die Teilhabe aller ermöglichen, berücksichtigt werden, formulierte Rüffer.

Dabei sei es gerade der Brandschutz, der immer wieder für Hürden und Sperren sorge. Wenn etwa bei Veranstaltungen im Bundestag für einen Rollifahrer zwei Assistenten bereitstehen müssen, um im Notfall helfen zu können. Oder die Lehrer an einer Schule für Lernhilfe erst ein Zertifikat für die Benutzung des Evakuierungsstuhles erwerben müssen, ehe sie in den Unterricht gehen. Deutliche Kritik, unterstützt aus der Gesprächsrunde, übte Corinna Rüffer am Schulsystem und konkret den Förder- und Lernhilfeschulen. Die sorgten für eine Ausgrenzung der Kinder, gehörten abgeschafft und durch inklusive Regelschulen ersetzt.

Zur Person

Corinna Rüffer sitzt bereits seit 2013 für die Grünen im Bundestag. Sie ist die Berichterstatterin für Behindertenpolitik und unter anderem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Aus Rheinland-Pfalz kommen 31 Bundestagsabgeordnete von CDU, SPD, Linkspartei und Grünen. Rüffer ist eine der vier Grünen-Abgeordneten aus dem Land und zuständig für den Wahlkreis 197 Ahrweiler mit dem Landkreis Ahrweiler sowie im Landkreis Mayen-Koblenz mit den Kommunen Andernach, Mayen, Maifeld, Mendig, Pellenz und Vordereifel. Wahlkreis-Direktabgeordnete wurde mit 39,3 Prozent Mechthild Heil (CDU). Grünen-Kandidatin Verena Örenbas kam auf nur 9,1 Prozent. fbu