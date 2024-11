Die große Kastanienaktion bei Haribo in der Grafschaft lockt an diesem Wochenende zahlreiche Menschen in den Innovationspark. Bereits am frühen Freitagmorgen war die Schlange bis zu den Waagen mehrere Hundert Meter lang. Waldfrüchte gegen Fruchtgummi lautet jetzt das Motto. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit.