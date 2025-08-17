Bis zur Corona-Pandemie hat Karweiler einmal im Jahr Kirmes gefeiert. Seitdem gibt es das Feuerwehrfest. Der Feierlaune tut dies keinen Abbruch, wie am Wochenende im Grafschafter Ortsbezirk zu erleben war.

Ein Fest für Familien und Freunde sollte es werden, das Feuerwehrfest in Grafschaft-Karweiler. An zwei Tagen boten die Blauröcke ihren Gästen, vor allen Dingen den Kindern, jede Menge Kurzweil. Da lud die Hüpfburg zum Austoben ein, an einer Wasserburg konnte gespielt und geplanscht werden, und in den Bobby-Cars ging es über einen abwechslungsreichen Parcours. Natürlich alles bei freiem Eintritt.

i Ausrüstung zum Anfassen, das weckte Interesse. Thomas Weber

„Auch das Stockbrotbacken am Lagerfeuer kam prima an und fand viel Zuspruch“, freute sich Löschgruppenleiter Michael Becker, der mit seinem Helferteam alle Hände voll zu tun hatte, um die Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen. Wer wollte, konnte einen Blick auf die Ausrüstung werfen. Fürs Musikprogramm sorgte der Karweiler Musikverein, und Ortsvorsteher Detlef Lypken befand: „Ein rundum gelungenes Fest.“ Das Feuerwehrfest ist die Nachfolgeveranstaltung der Karweiler Kirmes, die die Feuerwehr bis zur Corona-Pandemie Jahr für Jahr am dritten Augustwochenende veranstaltet hat.