Brauchtum in Sinzig-Westum Karneval im Murreland hat seinen besonderen Reiz Jochen Tarrach 21.01.2025, 14:00 Uhr

i Seit fünf Jahren gab es in Westum keine Tollitäten mehr. In dieser Session aber werden Prinz Sascha I. und Prinzessin Claudia I. für Stimmung im Murreland sorgen. Gemeinsam mit ihrem Hofstaat haben sie schon einmal Aufstellung dazu genommen Bernhard Risse. Jochen Tarrach

Karneval in Westum - das ist etwas Besonderes. Nicht nur, weil der „Zoch“ dort nur alle fünf Jahre kütt, sondern auch, weil der Sinziger Ortsteil eine spezielle Geschichte hat, die mit Wurzelgemüse zu tun hat.

Karneval im Murreland. Was ist das denn, und woher kommt diese seltsame Bezeichnung? Landläufig wird das Gebiet rund um den Sinziger Vorort Westum als Murreland bezeichnet. Hochdeutsch heißt das so viel wie „Möhrenland“ oder „Karottenland“. Seit in Westum wegen der auftretenden Reblaus um die 1920er-Jahre der Weinbau auf dem Mühlenberg immer schlechter und schließlich unmöglich wurde, baute man dort Gemüse und hauptsächlich Möhren an. Hiervon ...

