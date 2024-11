Neuer Kompromissvorschlag Kann Gerätehausplanung in Sinzig jetzt beginnen? 07.11.2024, 16:00 Uhr

i Die Jahnwiese in Sinzig: bevorzugter Platz für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Hans-Jürgen Vollrath

Seit zehn Jahren sucht man in Sinzig nach einem neuen Standort für das Feuerwehrgerätehaus. Nun beriet erneut der Bauausschuss darüber. Doch so ganz konnte man sich in dem Gremium noch immer nicht zu einer Entscheidung durchringen.

. Das Ringen um einen neuen Standort für ein dringend benötigtes neues Feuerwehrgerätehaus in Sinzig bleibt auch im zehnten Jahr der Suche zäh. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wollte man das Verfahren nun endlich mit einer entsprechenden Empfehlung an den Stadtrat auf den Weg bringen.

