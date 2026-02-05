Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Kandidaten stehen fest: Wer folgt auf Guido Orthen? Lars Tenorth 05.02.2026, 12:14 Uhr

i Lange wird Guido Orthen nicht mehr Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler sein. Er tritt nicht für eine Wiederwahl an. Lars Tenorth

Der Wahlkampf kann nun richtig beginnen, denn jetzt steht es auch formell endgültig fest: Vier Kandidaten werfen den Hut in den Ring und möchten die Nachfolge von Guido Orthen antreten und Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden.

Wer wird Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Guido Orthen? Die Kandidaten, die Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden wollen, stehen jetzt endgültig fest. Bis zum Montag, 2. Februar, 18 Uhr, konnten noch Wahlvorschläge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.







