Der Wahlkampf kann nun richtig beginnen, denn jetzt steht es auch formell endgültig fest: Vier Kandidaten werfen den Hut in den Ring und möchten die Nachfolge von Guido Orthen antreten und Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden.
Wer wird Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Guido Orthen? Die Kandidaten, die Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden wollen, stehen jetzt endgültig fest. Bis zum Montag, 2. Februar, 18 Uhr, konnten noch Wahlvorschläge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.