Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kandidaten stehen fest: Wer folgt auf Guido Orthen?
Lange wird Guido Orthen nicht mehr Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler sein. Er tritt nicht für eine Wiederwahl an.
Lars Tenorth

Der Wahlkampf kann nun richtig beginnen, denn jetzt steht es auch formell endgültig fest: Vier Kandidaten werfen den Hut in den Ring und möchten die Nachfolge von Guido Orthen antreten und Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden. 

Wer wird Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Guido Orthen? Die Kandidaten, die Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden wollen, stehen jetzt endgültig fest. Bis zum Montag, 2. Februar, 18 Uhr, konnten noch Wahlvorschläge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

