Zu viel Bürokratie, zu lange Wartezeiten, überlastete Entscheidungsträger, mehr Bürgerbeteiligung: Die Kritik- und Ansatzpunkte der Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13 für einen schnelleren Wiederaufbau sind vielfältig.
Auch im Wahlkreis 13 (Remagen, Sinzig, VGs Bad Breisig und Brohltal) spielen die Flut 2021, deren Folgen und der Wiederaufbau eine Rolle – wenn auch keine ganz so große wie im Wahlkreis 14 mit der Kreisstadt, der VG Altenahr und der VG Adenau, alle massiv betroffen von der Katastrophe.