Im Kreis Ahrweiler sind die Maßnahmen zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus sehr erfolgreich. Inzwischen gibt es die gefährlichen Stauden dort kaum noch. Doch eine Meldung verunsicherte jetzt den Jugendhilfeverein, der die Pflanze seit Jahren bekämpft.

Der Riesenbärenklau, auch als Herkulesstaude bekannt und ursprünglich aus dem Kaukasus stammend, breitet sich seit Jahrzehnten invasiv in weiten Teilen des nördlichen Rheinland-Pfalz aus. Insbesondere entlang von Bächen und Flüssen finden sich die schön anzusehenden und als Bienenweiden fungierenden Gewächse. Doch sie stellen eine ernste Bedrohung für die heimische Vegetation dar, wie der Jugendhilfeverein (JHV) des Kreises Ahrweiler betont, der die Ausbreitung hier seit rund 25 Jahren erfolgreich bekämpft. Und auch für den Menschen ist die Staude nicht ungefährlich.

i Die Arbeiten erfordern dicke Schutzkleidung wegen der Verbrennungsgefahr durch die phototoxische Pflanze. Jannik Marzosch

„Der Riesenbärenklau verdrängt heimische Arten, produziert bis zu 10.000 Samen pro Exemplar mit einer Keimfähigkeit von bis zu acht Jahren und kann bei Hautkontakt phototoxische Reaktionen hervorrufen, die zu schweren Verbrennungen führen“, erklärt Ullrich Jablonowski, der das Projekt über zwei Jahrzehnte federführend leitete. Jährlich leisten beim JHV Kreis Ahrweiler im Durchschnitt 15 Jugendliche ihre Sozialstunden ab. Auftraggeber sind der Kreis, Städte und Verbandsgemeinden.

Irritation über mögliche Einstellung von Fördermitteln

Aufgeschreckt durch Medienberichte, die suggerieren, das Land, also die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, würde keine Fördergelder mehr für Bekämpfungsmaßnahmen des Riesenbärenklaus bereitstellen, weil diese sich als zu schwierig entpuppten, zeigte sich der Jugendhilfeverein irritiert. Seit 2006 engagiert sich der JHV im Kreis Ahrweiler für die Eindämmung des Riesenbärenklaus entlang der Ahr – von der Mündung am Rhein bis zur Landesgrenze an der Dorseler Mühle

i Durch die Flutkatastrophe verlor der Jugendhilfeverein seinen Stützpunkt in Ahrweiler. Nun agieren Forstwirt Jannik Marzosch und sein Kollege Ruben Vandamme (von rechts) vom Pfarrhaus Löhndorf aus. Judith Schumacher

„Schwerpunkte waren unter anderem Insul, Antweiler oder auch entlang des Vinxtbachs zwischen Waldorf und Gönnersdorf. Ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung von Land und Kreis, wurden in den Anfangsjahren jährlich bis zu 12.000 Pflanzen entfernt. Die Bekämpfung erfolgt systematisch durch das Entfernen der Blütenstände, das vollständige Ausgraben der Wurzeln – teilweise sogar durch das Umwälzen ganzer Schotterbänke – sowie die sichere Verpackung und Entsorgung des Pflanzenmaterials“, so Jablonowski. Es käme auf die richtige Methode an. Die Blütenstände würden geköpft und in Müllbeuteln, ebenso wie die ausgegrabenen Wurzeln, unmittelbar der Verbrennung zugeführt.

Während andere Landkreise der Ausbreitung der Herkulesstaude nicht mehr Herr würden und den Kampf aufgegeben hätten, sei das Projekt im Kreis Ahrweiler eine Riesenerfolgsgeschichte. Denn: In den vergangenen Jahren sank die Zahl der gefährlichen Stauden laut JHV drastisch. Vor der Flut 2021 wurden nur noch rund 20 Pflanzen gefunden. Selbst am Tag der Flut waren Mitarbeiter des Jugendhilfevereins aktiv. Während es zu Anfang Tausende Pflanzen waren, sind sie jetzt mit relativ wenig Aufwand bei Einsätzen im Frühjahr und Herbst viel leichter zu händeln.

„ In diesem Jahr wurden 30 Pflanzen beseitigt.“

Forstwirt Jannik Marzosch über den großen Erfolg der Beseitigungsmaßnahmen

Auch Jablonowskis Nachfolger, Forstwirt Jannik Marzosch, der mit seinem Kollegen Ruben Vandamme Natur- und Landschaftspflege für den JHV im Kreis Ahrweiler betreibt, bestätigt: „Ein Jahr nach der Katastrophe wurden nur noch vereinzelt Pflanzen entdeckt und fachgerecht entfernt. In diesem Jahr wurden 30 Pflanzen beseitigt. Dieser Rückgang zeigt den Erfolg der Maßnahmen. Zugleich bleibt die weitere Beobachtung und Bekämpfung wichtig, um ein erneutes Wiederaufkommen zu verhindern.“ Jablonowski ergänzt: „Insbesondere für den wachsenden Tourismus entlang der Ahr wäre ein unkontrollierter Bestand eine Katastrophe.“

Kreis plant nicht, die Unterstützung einzustellen

Nachgefragt bei der Kreisverwaltung hieß es, dass diese nicht beabsichtigt, die Bekämpfung einzustellen. Der Kreis stellt laut JHV-Geschäftsführer Gerd Sebastian jährlich 1900 Euro hierfür zur Verfügung. Auf Anfrage heißt es seitens der SGD: „Die SGD Nord (Obere Wasserbehörde) beauftragt jährlich, bereits seit vielen Jahren, im Rahmen der Gewässerunterhaltung den JHV Ahrweiler zur Beseitigung des Riesenbärenklaus. Der Kreis übernimmt dabei ein Drittel der Kosten. Die Zusammenarbeit läuft hier sehr gut.“

Und weiter: „Auf Landesebene wird die Bekämpfung invasiver Arten wie des Riesenbärenklaus im Rahmen der EU-Verordnung über invasive gebietsfremde Arten umgesetzt. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) koordiniert dabei das Monitoring. Ein flächendeckendes landesweites Bekämpfungsprogramm existiert nicht. Rheinland-Pfalz beteiligt sich jedoch im Rahmen von Förderprogrammen an einigen Projekten mit naturschutzfachlicher Bedeutung.

i Hat jahrzehnte lange Erfahrung bei der Bekämpfung der Herkulesstaude: Ullrich Jablonowski. Judith Schumacher

Dort erfolgt die Bekämpfung im Rahmen der Biotop-Betreuung, etwa im Naturschutzgebiet Schönecker Schweiz im Kreis Bitburg-Prüm oder im Naturschutzgebiet Hardt im Kreis Neuwied, da diese Flächen besonders schützenswert sind. Auch entlang von Fließgewässern, für die das Land unterhaltungspflichtig ist – wie etwa an der Nister – werden gezielte Maßnahmen zur Eindämmung des Riesenbärenklaus durchgeführt.“ Der SGD Nord seien aktuell keine Pläne zur Ausweitung der Maßnahmen bekannt, sicherlich auch, weil sich die Bekämpfung des Riesenbärenklaus zwar punktuell erfolgreich durchführen lasse, eine flächendeckende Umsetzung sich aufgrund der hohen Ausbreitungsfähigkeit der Pflanze jedoch als sehr schwierig erweise.

Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz stellt auf seiner Internetseite Fachinformationen zum Management invasiver Arten bereit, zu finden unter https://lfu.rlp.de/natur/artenschutz/neobiota-invasive-arten/management-invasiver-arten