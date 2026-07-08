Keiner will was sagen
Kabelarbeiten in Wershofen stehen seit Monaten still
Die Trafostation am Dorfplatz in Wershofen
Die Trafostation am Dorfplatz in Wershofen
Udo Wirz

Dauerbaustellen des Energieversorgers Westnetz in Wershofen sorgen bei den Bürgern im Ort für Frust. Seit mehr als einem halben Jahr tut sich dort nichts. Und Transparenz, warum das so ist, gibt es ebenfalls nicht.

Lesezeit 3 Minuten
Es geht einfach nicht voran: Seit Dezember vergangenen Jahres stocken aus unerfindlichen Gründen die Arbeiten des Energieversorgers Westnetz in Wershofen. Bei neun Trafos und Verteilerstationen im Ortsgebiet stapeln sich Pflastersteine, laufen Kabel ins Leere, stehen Baustellen still und stumm herum.
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