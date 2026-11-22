Der Juwelier Reidenbach in Bad Neuenahr blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es ist ein positives Beispiel für ein inhabergeführtes Geschäft. Markus Zednik, Vorsitzender der Gewerbegemeinschaft, ordnet den großen Mehrwert solcher Geschäfte ein.
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Das Schuhhaus Rollmann mit langer Historie schließt sein Geschäft an der Hauptstraße in Bad Neuenahr Ende November. Neben den Ketten gibt es in Bad Neuenahr und vor allem auch Ahrweiler viele weitere inhabergeführte Geschäfte. In Ahrweiler ist zum Beispiel das Haus des Kindes Stockert zu nennen, in Bad Neuenahr etwa der Juwelier Reidenbach, der auch auf eine lange Geschichte zurückblicken kann.