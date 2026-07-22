Pressesprecher im Interview
Jutz: „Polizeiarbeit wird immer kontrovers diskutiert“
Kriminalhauptkommissar Oliver Jutz ist seit drei Jahren stellvertretender Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz.
Kriminalhauptkommissar Oliver Jutz ist seit drei Jahren stellvertretender Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz.
Jürgen Fachinger, Pressestelle Polizei Koblenz

Egal, ob bei dem Banküberfall in Sinzig oder beim Femizid in Gimmigen: Als stellvertretender Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz ist Oliver Jutz Ansprechpartner der Medien. Was seine Arbeit ausmacht und wie er mit Kritik umgeht.

Lesezeit 6 Minuten
Seit drei Jahren ist Kriminalhauptkommissar Oliver Jutz Teil des Teams der Pressestelle im Polizeipräsidium in Koblenz, das den Bereich Koblenz, das Neuwieder Becken, die Osteifel, den Hunsrück, den Westerwald und das Rhein-Lahn-Gebiet abdeckt. Als Ansprechpartner für die Medien ist er, so wie weitere Kolleginnen und Kollegen, immer da, wo gerade ein größerer Einsatz der Polizei läuft.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren