Pressesprecher im Interview Jutz: „Polizeiarbeit wird immer kontrovers diskutiert“ Maja Wagener 22.07.2026, 17:00 Uhr

i Kriminalhauptkommissar Oliver Jutz ist seit drei Jahren stellvertretender Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz. Jürgen Fachinger, Pressestelle Polizei Koblenz

Egal, ob bei dem Banküberfall in Sinzig oder beim Femizid in Gimmigen: Als stellvertretender Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz ist Oliver Jutz Ansprechpartner der Medien. Was seine Arbeit ausmacht und wie er mit Kritik umgeht.

Seit drei Jahren ist Kriminalhauptkommissar Oliver Jutz Teil des Teams der Pressestelle im Polizeipräsidium in Koblenz, das den Bereich Koblenz, das Neuwieder Becken, die Osteifel, den Hunsrück, den Westerwald und das Rhein-Lahn-Gebiet abdeckt. Als Ansprechpartner für die Medien ist er, so wie weitere Kolleginnen und Kollegen, immer da, wo gerade ein größerer Einsatz der Polizei läuft.







Artikel teilen

Artikel teilen