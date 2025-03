Jutta Speidel liest in Bad Breisig aus ihrem Buch

Den Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe der Kulturbühne der Stadt Bad Breisig hat am Mittwochabend die Schauspielerin Jutta Speidel gemacht. Sie überraschte mit Passagen aus ihrem Buch „Amaryllis“.

Einen guten Auftakt hatte jetzt die Veranstaltungsreihe der Kulturbühne der Stadt Bad Breisig mit der Lesung der bekannten Schauspielerin Jutta Speidel aus ihrem Buch „Amaryllis“. So konnte der Erste Beigeordnete Norbert Heidgen 380 Zuhörer in der Jahnhalle begrüßen und nannte auch einige Eckdaten aus dem bewegten Leben Speidels.

Diese wirkte an über 150 Filmen und Serien mit. Zudem entsteht unter der Regie des von ihr gegründeten Vereins Horizonte in München das dritte Schutzhaus für Frauen. Im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden, beschreibt sie in ihrem Buch das Leben einer Frau bis zum Alter von 70.

„Es könnte meine Biografie sein, ist es aber nicht, aber es ist so etwas wie mein Alter ego“, erklärte Jutta Speidel. Den Titel „Amaryllis“ hatte die Schauspielerin gewählt, da die Pflanze für sie versinnbildlicht, was alles aus einem Menschen werden kann, wenn er es zulässt und sich ähnlich wie die Knolle der Amaryllis Zeit nimmt, zu werden und zu wachsen.