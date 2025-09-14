Die St.-Josefsgesellschaft 1300 Sinzig blickt auf ein stolzes Jubiläum: 725 Jahre ist es her, dass die Gründerväter die „Jusseps Jonge“ aus der Taufe hoben. Am Wochenende ist das Jubiläum groß gefeiert worden. Am Samstag wurde eigens zu Ehren des Vereines ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter zelebriert. Im Anschluss setzte sich ein Festzug vom Kirchplatz aus durch die Stadt in Bewegung, an dem sich auch andere Sinziger Vereine beteiligten.

Gruppenfoto vor der Kirche St. Peter Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann Der Festzug zum Jubiläum der St.-Josefsgesellschaft Sinzig Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann Der Festzug zum Jubiläum der St.-Josefsgesellschaft Sinzig Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann Der Festzug zum Jubiläum der St.-Josefsgesellschaft Sinzig Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann König Jochen Moll Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann Der Festzug mit "Freiweg Sinzig" an der Spitze Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann 1 / 6

Am Abend trafen sich dann die Abordnungen der Sinziger Vereine sowie zahlreich geladene Gäste und Interessierte im Pfarrheim St. Peter zu einem Festempfang. Der König im Jubiläumsjahr heißt übrigens Jochen Moll. Das Königsschießen gehört ebenso wie das Patronatsfest am 19. März, das Maibaumaufstellen und der karnevalistische Frühschoppen zu den traditionellen Dingen, für die die St.-Josefsgesellschaft verantwortlich zeichnet. Es findet stets vor der Sinziger Kirmes statt.