Wiederaufbau als Neuanfang Jury von „Unser Dorf hat Zukunft“ begeistert von Rech Eberhard Thomas Müller 24.09.2025, 16:00 Uhr

i Niki Kozisek, Zukunft Mittelahr, erklärte im Keller des Hof Bärenbach, weshalb mit diesem einmaligen Heizsystem eine Wärmepumpe auch in einem alten Bruchsteinhaus genügend Heizkraft liefert. Eberhard Thomas Müller

Die Jury von „Unser Dorf hat Zukunft“ war am Dienstagnachmittag zu einem Rundgang durch Rech angereist. Das Dorf hat sich nach der Flut stark entwickelt. Und so zeigte sich die Jury beeindruckt von dem Fortschritt, den Rech derzeit macht.

Eine Jury aus fünf Fachbereichen war unter der Leitung von Christina Hahn, Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, im Rahmen des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ nach Rech zu einer zweistündigen Ortsbegehung gekommen und wurde im Winzerhof Bärenbach von Ortsbürgermeister Thomas Hostert begrüßt.







Artikel teilen

Artikel teilen