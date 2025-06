Schützenvereine stehen für gelebte Tradition. Das ist auch in Ahrweiler so, wo die Schützenfestwoche über die Bühne gegangen ist.

Die Ahrweiler Schützenfestwoche ist beendet. Am Samstagabend, pünktlich um Mitternacht, endete mit den Feiern der St.-Laurentius-Junggesellen-Schützen der neuerliche Festreigen der beiden ältesten Ahrweiler Schützengesellschaften. Am kommenden Wochenende treten dann die Aloisiusjungen und damit die Nachwuchsschützen zu ihren alljährlichen Feierlichkeiten an.

Festgottesdienst im ehemaligen Kloster

Dann sind die Feste der St.-Sebastianus-Bürgerschützengesellschaft, die am späten Freitagabend letztmalig durch Ahrweiler zog, und der Junggesellen schon wieder Geschichte. Am vergangenen Festtag wurde es noch einmal feierlich – und das bei großer Hitze. Überwiegend in einem Festzelt auf dem Ahrtorparkplatz spielte sich das Geschehen ab. Begonnen hatte der offizielle Part allerdings an ungewohnter Stelle. Weil die Laurentiuskirche in den letzten Zügen des Wiederaufbaus liegt, konnte dort der morgendliche Festgottesdienst zum Auftakt des letzten Schützenfesttages nicht stattfinden. Pastor Jörg Meyer und die Festgesellschaft fanden mit dem ehemaligen Kloster Kalvarienberg eine Alternative.

i Sie marschierten am besten: Die Ahrhut gewann die Paraden 2025. Thomas Weber

Beim Kommers im Festzelt ging es in erster Linie um Geschichte, Traditionen und das Selbstverständnis der Schützen. Immer verbunden sind diese Reden mit der unterschwelligen Frage, ob sich die Tradition noch lange fortsetzen lasse, ob sich noch genügend junge Menschen finden würden, die sie mit Leben füllten. Hauptmann und Vorsitzender der Junggesellen, Niklas Sebastian, sprach in seiner Festrede von bewegenden strukturellen Veränderungen, die sich die Junggesellen-Schützen-Gesellschaft so nicht gewünscht und schon gar nicht vorgestellt habe. So seien die Junggesellenvereine an den Festtagen mit nur vier Zügen aufgezogen, und das bei sechs Vereinen.

Keinen Zugführer für Adenbachhut gefunden

Der Grund: Die Junggesellen der Adenbachhut haben keinen Zugführer gefunden und auch keinen Vereinsvertreter. Und auch die Junggesellen aus Bachem waren in den Festzügen und bei den Stechschrittparaden nicht zu sehen. Bilder, die auch die anderen Schützengesellschaften unruhig werden ließen.

i Gleich nach dem Königsschuss übernahm Moritz Kelter (links) das Amt des Fähnrichs. Thomas Weber

„Muss uns das Kopfschmerzen bereiten? Ist dort ein Wandel im Gange? Haben wir ein Nachwuchsproblem?“ Fragen, die der Hauptmann stellte, die er aber im gleichen Atemzug auch mehr oder weniger beiseitewischen konnte. „Alles halb so wild“, machte Sebastian klar und blickte auf das Positive in der Schützengesellschaft. Erstmals seit Jahren habe es vier Königskandidaten gegeben. Für den Fall eines Königsschusses von Fähnrich Niklas Eudenbach, der dann auch eintrat, habe es gleich vier Kandidaten für die Übernahme der Fahne gegeben. An dieser hängt immerhin ein Amt im geschäftsführenden Vorstand der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft.

Neue Spielleute für Tambourcorps

Es sei zudem in diesem Jahr einmal mehr eine dreistellige Zahl von Junggesellen aufgezogen. Die verbliebenen Männer der Adenbachhut seien bei der Niederhut aufgenommen worden, und das Tambourcorps kann sich über neun neue Spielleute freuen.

i Nur lobende Worte fand Bürgermeister Guido Orthen für die Arbeit der Ahrweiler Schützengesellschaften. Thomas Weber

Nachrichten, die die weiteren Festredner beruhigten. Pastor Jörg Meyrer war ohnehin voll der Freude, dass es die Junggesellen-Schützen waren, die als erste bei der Bekanntgabe des Termins der Wiedereröffnung der Laurentiuskirche deutlich machten: „Da sind wir aktiv dabei.“ Und so werden am 10. August wieder alle drei Ahrweiler Gesellschaften aufziehen, um Bischof Stephan Ackermann zum Festgottesdienst zu geleiten.

Bürgermeister lobt das Miteinander

Bürgermeister Guido Orthen lobte das gute Miteinander von Stadtverwaltung und Schützen. Er betonte die wachsende Bedeutung der Tugenden Vertrauen, Mut und Treue und machte mit Blick auf Dutzende helfende Hände hinter den Kulissen eines Schützenfestes, die Hauptmann Sebastian zuvor aufgezählt hatte, klar: „So was geht nur in Ahrweiler.“

i Immer wieder ließen die Festredner die Junggesellen-Schützen-Gesellschaft hochleben. Thomas Weber

Und auch Bürgerschützenkönig Dieter Zimmermann lobte Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung der Schützengesellschaften. Deren Vorstandsjubilare erhielten am Samstagmorgen besonders viel Aufmerksamkeit. Auch, weil mit Michael Geschier ein Jubilar anwesend war, der dem Junggesellenvorstand vor nunmehr 70 Jahren angehörte.