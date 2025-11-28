Prozess am Landgericht Koblenz Junge Frau in Gimmigen getötet: Anklage wegen Mordes Celina de Cuveland 28.11.2025, 10:12 Uhr

i Nach dem Tötungsdelikt hatten Bürger Kerzen an einem Haus in Gimmigen aufgestellt. Martin Gausmann

Im Fall der getöteten jungen Frau aus Gimmigen erhebt die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt Anklage wegen Mordes aus Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen. Die Anklage richtet sich gegen den 31-jährigen ehemaligen Ehemann der Getöteten.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat im Fall der Tötung einer 31-jährigen Frau im Bad Neuenahrer Stadtteil Gimmigen im Juli dieses Jahres jetzt Anklage wegen Mordes gegen einen ebenfalls 31-jährigen Deutschen erhoben. Verhandelt werden soll der Fall vor dem Schwurgericht des Landgerichts Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen