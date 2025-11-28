Junge Frau in Gimmigen getötet: Anklage wegen Mordes

Im Fall der getöteten jungen Frau aus Gimmigen erhebt die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt Anklage wegen Mordes aus Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen. Die Anklage richtet sich gegen den 31-jährigen ehemaligen Ehemann der Getöteten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat im Fall der Tötung einer 31-jährigen Frau im Bad Neuenahrer Stadtteil Gimmigen im Juli dieses Jahres jetzt Anklage wegen Mordes gegen einen ebenfalls 31-jährigen Deutschen erhoben. Verhandelt werden soll der Fall vor dem Schwurgericht des Landgerichts Koblenz.