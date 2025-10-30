Ein außergewöhnlicher Weinschrank hat es Jule Nelles angetan. Die 24-Jährige aus Heimersheim hat das Möbelstück designt und gebaut – und so neben einem dritten Platz bei einem Designpreis auch noch ihre Meisterprüfung bestanden.
Als einzige Frau in der Tischler-Meisterklasse hat die 24-jährige Heimersheimerin Jule Nelles mit ihrem außergewöhnlichen Weinschrank jetzt nicht nur ihren Meisterbrief in der Tasche. In den Augen der Prüfer bestach ihre Arbeit auch derart, dass sie den dritten Platz beim zu vergebenden Designpreis einheimste.