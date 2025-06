Die Angebote der Jugendpflege im Brohltal werden gut angenommen. Das berichtet die Jugendpflegerin Ane Masen im Jugendausschuss. Was die Beratung von jungen Menschen angeht, gibt es in Sachen häusliche Gewalt eine bedenkliche Entwicklung.

Johannes Bell, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Brohltal, wird nicht müde zu betonen, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche in der Heimat zu halten. Die VG gibt sich hier einige Mühe, die Region attraktiv zu gestalten. Ein Baustein ist die außerschulische Jugendarbeit. In der jüngsten Sitzung des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses stellte Jugendpflegerin Ane Masen ihre Tätigkeit vor.

Beratungsangebote stark nachgefragt

Jugendpflege im Brohltal gliedert sich nach Auskunft der Jugendpflegerin in mehrere Teilbereiche. Breiten Raum nimmt dabei die Beratungsarbeit ein. „Die Familien-, Erziehungs- und Einzelberatungen sind nach wie vor stark frequentiert. In der Zeit von Januar bis Mai haben 138 Beratungen an 60 Beratungstagen stattgefunden. Im Bereich der häuslichen Gewalt ist eine Steigerung der Zahlen zu verzeichnen“, so Masen.

Ein regelmäßiges Angebot wurde mit der Circuswerkstatt in Dedenbach geschaffen. Diese findet nach wie vor in Dedenbach statt. Es handelt sich um ein Angebot, um den vielschichtigen motorischen und auch sozialen Defiziten der Kinder zu begegnen, so Masen. „Das Projekt ist sehr beliebt, und die Fortschritte der Kinder sind bemerkenswert. Dieses Angebot soll für Kinder zwischen drei und fünf Jahren ausgeweitet werden, um die motorische Förderung frühestmöglich zu beginnen“, hieß es im Rahmen der Präsentation.

Dritter wichtiger Baustein sind die Angebote zur Partizipation und Demokratie. Seit 2013 gehen die hauptamtlichen Jugendpfleger mit der ModS-Tour (ModS = Mobil der Stimmen) in die weiterführenden Schulen, um den Jugendlichen politische Themen und die Möglichkeiten der Mitbestimmung transparenter und zugänglich zu machen. Dazu werden Workshops entwickelt, die auf spielerische Art die bevorstehende Wahl mit ihren Themen und Inhalten vermitteln und mit Leben füllen.

Die Resonanz war absolut positiv. Das Format hat sich wieder mal bewährt. Die Tour wird weiterhin im Vorfeld von Wahlen durchgeführt, heißt es aus der Brohltaler Jugendpflege.

Junge Menschen entdecken die Natur

Ein Demokratietag am Are-Gymnasium fand im März statt, bei dem mit vier neunten Klassen zu den Themen Demokratie, demokratische Werte, Gefahren für die Demokratie und demokratisches Engagement gearbeitet wurde. Im Juni folgte die Teilnahme an der 6. Dialogtagung zum Thema Beteiligung und eigenständige Jugendpolitik in Mainz.

Ebenfalls einen Schwerpunkt bildete die kreisweite grüne Aktionswoche „Entdecke die Welt vor deiner Tür“ unter der Schirmherrschaft von Landrätin Cornelia Weigand. Zielgruppe waren Kinder und Jugendliche von 6 bis 20 Jahren, initiiert von sieben Jugendbüros im Kreis Ahrweiler. Es wurden Möglichkeiten des eigenen Aktiv-Werdens vermittelt, auf viele verschiedene Weisen einen Beitrag zu einer saubereren und nachhaltigeren Umwelt zu leisten. So entstanden kreisweit zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um Klima, Natur und Umwelt, Artenvielfalt, Energie und Gesundheit, heißt es aus der Jugendpflege Brohltal.

Was wird aus Kooperation zwischen VG und Jugendhilfeverein?

Im Rahmen der Ausschusssitzung gab Jugendpflegerin Masen auch einen kurzen Überblick über geplante Aktivitäten. In Planung sind unter anderem ein Sommerferienprogramm (ist bereits ausgebucht) und ein Herbstferienprogramm. Bisher stehen ein Zirkus- und ein Bandworkshop fest, eine kreisweite Schülervertreter-Werkstatt und Netzwerk- und Gremienarbeit, unter anderem mit dem Themenschwerpunkt „Demokratie“.

Unbeantwortet blieb in der öffentlichen Sitzung, wie es mit der Kooperation zwischen Jugendhilfeverein und Verbandsgemeinde Brohltal weitergeht. Bürgermeister Johannes Bell verwies auf anstehende Personalentscheidungen, die eine Nichtöffentlichkeit der Sitzung erfordere. Eine Anfrage zu diesem Thema hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Ausschuss eingebracht.