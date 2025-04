Josef Schmidhofer aus Bad Neuenahr wird auch weiterhin Vorsitzender der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik bleiben. Das war das wohl wichtigste Ergebnis der Jahreshauptversammlung der Sektion.

Ziel ist es, über sicherheitspolitische Themen zu informieren

Mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern zählt die bereits 1976 gegründete Sektion der Kreisstadt zu den mitgliederstärksten und auch aktivsten Untergliederungen der bundesweit tätigen Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP). Ziel ist es, sicherheitspolitische Themen in großer Bandbreite in die Gesellschaft zu tragen, zu informieren und Denkanstöße zu geben. Das gebotene Programm kommt an, denn stets sind es mehr als 100 Personen, die die Veranstaltungen live oder im Internet verfolgen.

Innerhalb der Jahreshauptversammlung der Sektion schaute Vorsitzender Schmidhofer in seinem Rechenschaftsbericht auf immerhin 22 gut besuchte Veranstaltungen, teilweise mit namhaften Gästen, zurück. Dabei ging es nicht nur um aktuelle weltpolitische Themen, sondern auch um regionale Angelegenheiten, wie zum Beispiel um Schlussfolgerungen aus der Flutkatastrophe 2021 für den Katastrophenschutz im Ahrtal. Der alte und neue Vorsitzende versprach, in seinen Bemühungen um ein attraktives Vereinsleben nicht nachzulassen.

Was die Sektion sonst so macht

Neben den Vortragsabenden und Diskussionen gehören Besuche bei der Bundeswehr, des Landtages in Mainz oder des Parlaments der Europäischen Union in Straßburg sowie der EU-Kommission in Brüssel mit zum Programm. Die Wahl des neuen Vorstandes brachte keine Überraschungen. So wurden neben Sektionsleiter Schmidhofer Jürgen Schick zu seinem Stellvertreter wiedergewählt. Schriftführer und Pressewart bleibt Klaus Kretschmar, Barbara Wehnes wird weiterhin die Kasse führen. Auch Helmut Rempl als Webmaster und Franz Maurer als Koordinator werden weiterhin zum Vorstand gehören.