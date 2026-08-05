„Ich manage“ im Ahrkreis 
Jonas Bürcky ist der Bademeister im Freibad Brohltal
Chlor, Flockungsmittel und pH-Wert-Regulatoren werden dem Wasser ständig zugesetzt, damit die Konzentration im Wasser bestimmten
Chlor, Flockungsmittel und pH-Wert-Regulatoren werden dem Wasser ständig zugesetzt, damit die Konzentration im Wasser bestimmten Werten entspricht.
Martin Ingenhoven

Jonas Bürckys Job ist vielfältig. Er ist Bademeister im Brohltalbad, muss die Beckenaufsicht übernehmen, prüft aber auch die Wasserqualität und plant das Personal ein. Wir waren einen Tag mit dem jungen Mann unterwegs.

Lesezeit 3 Minuten
Jonas Bürcky taucht ein Probengefäß in das Wasser des Schwimmerbeckens, spült mehrfach um und setzt den kleinen Glasbehälter dann an seinen Platz im mobilen Messkoffer, einem chemischen Labor im Kleinformat. „Wir haben zwar auch eine vollautomatische Messung aller wichtigen Parameter, aber die Handmessung muss ich regelmäßig parallel durchführen und auch protokollieren“, erklärt der 24-Jährige.
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