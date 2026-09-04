Neue Regentin im Amt
Jona Marie Esser ist neue Burgundia in Ahrweiler
Ahrweilers neue Burgundia Jona Marie Esser
Ahrweilers neue Burgundia Jona Marie Esser
Christian Lipowski

Mit Krönung, Umzug und drei Tagen Feierlaune starten die Ahrweiler Weinwochen. Die historische Altstadt wird zum Treffpunkt für Weinfreunde – eine neue Burgundia läutet die Festtage ein.

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Die Ahrweiler Weinwochen sind eröffnet. Zum Auftakt wurde am Freitagabend das Geheimnis um die neue Weinkönigin gelüftet, die in Ahrweiler offiziell Burgundia heißt. In dieses Amt wurde in diesem Jahr Jona Marie Esser berufen. Die 24 Jahre alte Lehramtsstudentin für sonderpädagogische Förderung erhielt vor einer großen Besucherschar von ihrer Vorgängerin Hannah Schooß die Krone der Weinregentin.
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