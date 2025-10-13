Wohnen mit Serviceleistungen Johanniter planen Wohnprojekt für Senioren in Rech Frank Bugge 13.10.2025, 14:00 Uhr

i Dieses Grundstück am Bahnweg in Rech haben die Johanniter gekauft, um hier zu bauen und ein Seniorenangebot "Wohnen mit Service" bieten zu können. Frank Bugge

Die Johanniter planen in Rech ein Wohnangebot für ältere Menschen aus dem Ort. Dabei handelt es sich nicht um ein „normales“ Seniorenwohnheim, sondern um ein betreutes Wohnen mit Serviceleistungen. Jetzt steht fest, wo das Wohnprojekt entstehen soll.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe will in Rech ein Haus „Wohnen mit Service“ für Senioren bauen. Nach zwei Jahren der Suche habe man ein unbebautes Grundstück am Bahnweg kaufen können, berichtete in der Gemeinderatssitzung Christian Görg, Regionalvorstand des Regionalverbands Mittelrhein mit Sitz in Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen