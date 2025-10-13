Die Johanniter planen in Rech ein Wohnangebot für ältere Menschen aus dem Ort. Dabei handelt es sich nicht um ein „normales“ Seniorenwohnheim, sondern um ein betreutes Wohnen mit Serviceleistungen. Jetzt steht fest, wo das Wohnprojekt entstehen soll.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe will in Rech ein Haus „Wohnen mit Service“ für Senioren bauen. Nach zwei Jahren der Suche habe man ein unbebautes Grundstück am Bahnweg kaufen können, berichtete in der Gemeinderatssitzung Christian Görg, Regionalvorstand des Regionalverbands Mittelrhein mit Sitz in Koblenz.