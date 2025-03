Auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Johanniter in Sinzig war von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Jetzt aber sind die gravierendsten Schäden behoben und die Einrichtung wieder funktionstüchtig. Zur Wiedereröffnungsfeier kamen zahlreiche namhafte Gäste – darunter auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch.

„In der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss sich in der kommenden Zeit etwas tun.“

Gesundheitsminister Clemens Hoch

„Ich bin nur hier, um einfach Danke zu sagen.“ Mit diesen Worten begann der Minister seine kurze Ansprache. Er hob hervor, wie das MVZ in der Übergangszeit nach der Flut die medizinische Versorgung gesichert und aufrechterhalten habe. „Die Selbstverwaltung funktioniert“, betonte Hoch. Er dankte vor allem auch dem Johanniterorden, Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Saar, für die Umsetzung. Junge Patienten und deren Eltern seien in Sinzig gut versorgt, so der Minister, der auch Grüße des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer überbrachte. Die kinderärztliche Versorgung sei ein Thema, das die Menschen bewege. „In der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss sich in der kommenden Zeit etwas tun“, nahm Hoch die Situation in der gesamten Bundesrepublik in den Blick.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir hier auch die Eltern der Kinder behandeln.“

Dr. Jürgen Fleischmann

Das Johanniter-MVZ Sinzig indes gilt als Leuchtturm und soll noch weiter ausgebaut werden. Das betonte dessen Ärztlicher Leiter Dr. Jürgen Fleischmann. Während sich woanders die Versorgung von Kindern und Jugendlichen verschlechtere, sei es in Sinzig umgekehrt, und man setze alles daran, sie weiter zu verbessern. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir hier auch die Eltern der Kinder behandeln“, sagte Fleischmann. Denn die Kinder könnten erst gut behandelt werden, wenn die Eltern behandelt seien, betonte der Ärztliche Leiter. Er erläuterte auch das Prinzip der Einrichtung: die Gesundheit zu stärken, damit erst gar keine Krankheit auftritt. Es gehe darum, die Menschen dazu zu bewegen, etwas für ihre Gesundheit zu tun – und nicht damit zu warten, bis sie krank seien. Worte des Lobes fand er auch für das Projekt Bildungslandschaften (BiLa) Sinzig. „Es gibt viele Synergieeffekte. Und es ist schön, dass wir als Johanniter daran teilnehmen können“, so Fleischmann.

„Was hier an Geist drinsteckt, ist nicht zu ersetzen.“

Frank Böker

Dessen Einsatz im und für das MVZ Sinzig lobte wiederum Frank Böker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Johanniter GmbH, der eigens für die Wiedereröffnungsfeier aus Berlin angereist war. „Ich bin stolz auf dieses Kleinod und darauf, dass es auch noch ausbaufähig ist“, sagte Böker. Fleischmann habe gar keine Chance, in Rente zu gehen, weil er dringend gebraucht werde, so Böker augenzwinkernd. Er betonte, dass er ausgesprochen gern nach Sinzig komme. Aber auch nach Neuwied, Koblenz und Dieblich, zählte Böker die weiteren Standorte auf. In die Barbarossastadt indes reise er immer mit gemischten Gefühlen wegen der sehr tragischen Dinge, die sich hier ereignet hätten, so Böker rückblickend auf die Flutnacht im Juli 2021. „Das schwingt immer noch mit“, sagte er. Wichtig sei ihm, dass es gelinge, das Familiäre in Sinzig aufrechtzuerhalten. „Was hier an Geist drinsteckt, ist nicht zu ersetzen“, betonte Böker.

i Dr. Jürgen Fleischmann (links) im Gespräch mit Minister Clemens Hoch Hans-Jürgen Vollrath

Auch Thorsten Gruner, Werkmeister des Johanniterordens, Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Saar, fand lobende Worte für das Team des Johanniter-MVZ Sinzig. Er dankte ihnen dafür, das Haus wiederaufgebaut zu haben. Darüber hinaus ging Gruner in seiner Rede auf die Geschichte des evangelischen Ordens ein, der 1099 in Jerusalem gegründet wurde, und dessen christlichen Auftrag, menschliche Not aus praktizierter Nächstenliebe zu lindern.

i Das Johanniter-MVZ im Dreifaltigkeitsweg in Sinzig Hans-Jürgen Vollrath

Bürgermeister Andreas Geron berichtete von seiner Verbundenheit zu dem Haus, weil er dort schon seinerzeit selbst als Kind zur Kinderärztin Dr. Fleischmann gegangen sei. „Ich verbinde sehr viel Positives mit diesem Gebäude“, sagte er und ergänzte: „Hier so ein tolles Angebot zu haben, ist einfach fantastisch.“

Bernd Wenig, Geschäftsführer der Johanniter-MVZ-Rheinland GmbH, sprach von einem wunderschönen Tag. Auch er dankte dem Team um Fleischmann für die geleistete Arbeit.

Die Einrichtung

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Johanniter in Sinzig stellt die ambulante Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Kinder- und Jugendmedizin sicher. Zudem sind dort auch Psychotherapien für Erwachsene möglich. 2019 haben die Johanniter das MVZ von Dr. Jürgen Fleischmann übernommen. Aktuell zählt es rund 25 Mitarbeiter, darunter sechs Ärzte sowie zwei Psychotherapeuten, die auch die Zulassung für Erwachsene haben. sm