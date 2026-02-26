Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Jörn Kampmann möchte noch mehr Verantwortung übernehmen Lars Tenorth 26.02.2026, 12:00 Uhr

i Jörn Kampmann möchte Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden. Lars Tenorth

Als einer von vier Kandidaten tritt Jörn Kampmann an, um Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu werden. Die Wahl erfolgt am 22. März. Im Interview redet er unter anderem über seine Inhalte und wie man Politikverdrossenheit entgegenwirken kann.

Jörn Kampmann ist Mitglied der SPD, tritt aber am 22. März nicht im Namen der Partei als Bürgermeisterkandidat für Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Im Interview erklärt er, was dahinter steckt. Außerdem spricht er über seine Gründe für die Kandidatur, über seinen Einstieg in die Kommunalpolitik und inhaltlich beispielsweise über den Wiederaufbau und das Thema zukunftsgerechte Stadt.







