Schützenkönig in Lantershofen Joel Waldecker holt den Schützenvogel von der Stange Thomas Weber 14.09.2026, 14:00 Uhr

i Joel Waldecker (Mitte) wird nach seinem Königsschuss gefeiert. Thomas Weber

Am Sonntagabend war klar: Lantershofen hat einen neuen Schützenkönig. Zum Glück – denn die Tradition der Kirmes stützt sich auf die Majestät. Nun steht die Kirmes am kommenden Wochenende an.

Joel Waldecker ist neuer Schützenkönig der Lantershofener St. Lambertus Junggesellen-Schützen-Gesellschaft. Mit dem 50. Schuss holte der 29-jährige gelernte Mechatroniker am Sonntagabend den hölzernen Vogel von der Stange. Es war 20.44 Uhr, als Waldecker das Duell gegen seinen Vereinskameraden Thorsten Klein für sich entscheiden konnte.







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