Schützenkönig in Lantershofen
Joel Waldecker holt den Schützenvogel von der Stange
Joel Waldecker (Mitte) wird nach seinem Königsschuss gefeiert.
Joel Waldecker (Mitte) wird nach seinem Königsschuss gefeiert.
Thomas Weber

Am Sonntagabend war klar: Lantershofen hat einen neuen Schützenkönig. Zum Glück – denn die Tradition der Kirmes stützt sich auf die Majestät. Nun steht die Kirmes am kommenden Wochenende an.

Lesezeit 1 Minute
Joel Waldecker ist neuer Schützenkönig der Lantershofener St. Lambertus Junggesellen-Schützen-Gesellschaft. Mit dem 50. Schuss holte der 29-jährige gelernte Mechatroniker am Sonntagabend den hölzernen Vogel von der Stange. Es war 20.44 Uhr, als Waldecker das Duell gegen seinen Vereinskameraden Thorsten Klein für sich entscheiden konnte.
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