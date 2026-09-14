Am Sonntagabend war klar: Lantershofen hat einen neuen Schützenkönig. Zum Glück – denn die Tradition der Kirmes stützt sich auf die Majestät. Nun steht die Kirmes am kommenden Wochenende an.
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Joel Waldecker ist neuer Schützenkönig der Lantershofener St. Lambertus Junggesellen-Schützen-Gesellschaft. Mit dem 50. Schuss holte der 29-jährige gelernte Mechatroniker am Sonntagabend den hölzernen Vogel von der Stange. Es war 20.44 Uhr, als Waldecker das Duell gegen seinen Vereinskameraden Thorsten Klein für sich entscheiden konnte.