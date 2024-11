Jobmesse in Remagen: Zielgruppe sind Zugewanderte

20 regionale Unternehmen nutzten die Chance, auf einer Jobmesse in Remagen nach Mitarbeitern suchen zu können.

Eine Jobmesse für Zugewanderte organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz zusammen mit elf regionalen Partnern am Mittwoch, 30. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Rheinhalle in Remagen. Für eine reibungslose Verständigung sorgen Dolmetscher.

„In unserer Region leben zahlreiche Zugewanderte mit unterschiedlichsten Qualifikationen, die gerne in den deutschen Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Gleichzeitig sind viele regionale Unternehmen verschiedener Branchen auf der Suche nach Personal. Diese beiden Gruppen möchten wir stärker miteinander vernetzen“, erklärt IHK-Regionalgeschäftsführerin Andrea Stenz.

IHK und HWK beraten

Bei der Fachkräftemesse stellen sich rund 20 regionale Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und dem Dienstleistungssektor vor, um potenzielle neue Mitarbeiter kennenzulernen. Die HWK Koblenz berät zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und über Einstiegsmöglichkeiten in den regionalen Arbeitsmarkt. Die IHK informiert über das Seminarangebot „Betrieblicher Integrationslotse“. Egal ob zugewandert oder ortsansässig, Quereinsteiger, Wiedereinsteiger z. B. nach der Familienphase, Neueinsteiger, alt oder jung – alle interessierten Personen sind willkommen. red