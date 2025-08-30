Was macht die Faszination Oldtimer aus? Dieser Frage geht unsere Zeitung in einer kleinen Serie nach. Heute berichtet Joachim Müller aus Drees davon, wie er zu seinem Triumph kam.

Eigentlich war der Wagen viel zu klein

Ein kleiner roter Flitzer, so lässt sich der Triumph TR4A beschreiben. Als Familienkutsche dagegen eher weniger. Doch für Joachim Müller aus Drees ist besagter Oldtimer genau das. Seit 30 Jahren begleitet der britische Roadster ihn, seine Frau und seine beiden Kinder durch dick und dünn, hat das Ehepaar schon bis nach Italien gefahren und alle Vier immer wieder zu Verwandten in der näheren Umgebung.

„Wenn man das Verdeck zumachte, hatte unser Sohn im Maxi Cosi und unsere kleine Tochter Platz hinten drin“, gesteht Müller lachend. „Eigentlich darf man das heutzutage nicht so laut sagen, weil das schon ein bisschen eng war, aber bis zu den Großeltern, nur wenige Kilometer entfernt, hat es immer gut funktioniert. Gerne erinnern sich die Kinder auch noch an die nächtlichen Sternenfahrten mit offenem Verdeck im Hochsommer. Das war immer ein besonderes Erlebnis für sie.“

Im Alfa Romeo Spider zum Traualtar

Den Triumph hat sich Müller 1995 gewissermaßen als Ersatz für ein anderes Gefährt zugelegt. „In jungen Jahren war ich ein begeisterter Motorradfahrer“, erinnert er sich. „Eines Tages aber ist direkt vor mir einer verunfallt. Ich habe zwar Erste Hilfe gegeben, letztlich ist der Mann aber an seinen Verletzungen verstorben. Das war für mich der Auslöser, meine Maschine zu verkaufen, sehr zur Freude meiner Frau.“ Stattdessen sollte ein Roadster her.

„Wir haben ein Jahr lang an dem Triumph gearbeitet, bis er endlich wieder in einem astreinen Zustand war.“

Joachim Müller

„Ich hatte zwei Jahre zuvor meine Braut mit einem Alfa Romeo Spider zum Traualtar gefahren“, so Müller. „Zunächst hatte ich mich also danach umgeschaut, bin dann aber auf den TR4A von 1966 gestoßen, den ein kalifornischer Feuerwehrmann anbot. Der war absolut rostfrei, was bei diesen Autos eine Seltenheit ist, und so habe ich letztlich zugeschlagen.“ Dennoch gab es an anderer Stelle genug zu tun: Der Wagen kam mit einem Motor- und einem Blechschaden zu Müller. „Ich bin studierter Maschinenbauer und arbeite für ein Unternehmen, das Ruderpropeller für Schiffsantriebe entwickelt. Insofern waren die Arbeiten am Motor für mich kein Problem – die Beulen dagegen schon. Zum Glück hat mir dabei mein Schwiegervater geholfen, der Bleche dengeln und verzinnen konnte. Wir haben uns jeden Samstag bei ihm in der Garage getroffen und ein Jahr lang an dem Triumph gearbeitet, bis er endlich wieder in einem astreinen Zustand war“, erzählt er.

Lichtmaschine fiel in den Alpen aus

Seitdem hat das Auto Müller nie im Stich gelassen – abgesehen von einer Überraschungsfahrt nach Verona, die er für seine Frau geplant hatte. „In den Alpen tat sich der Triumph schon ein bisschen schwer, hat aber alle Pässe gemeistert“, erzählt er. „Auf der Rückfahrt ist uns allerdings oben auf dem Fernpass die Lichtmaschine ausgefallen. Für ein modernes Auto wäre das eine Katastrophe gewesen, weil ja jede Menge Elektronik vom Strom abhängig ist. Beim TR4A waren aber nur die Scheinwerfer und die Zündung betroffen. Also sind wir ganz langsam den Pass herunter gefahren, und im ersten deutschen Ort bin ich zum nächsten Baumarkt gefahren, habe zwei Autobatterien gekauft und die eine nach der anderen angeschlossen. Sie wurden zwar nicht mehr geladen und gaben somit irgendwann den Geist auf, aber zusammen haben sie gereicht, um uns bis nach Hause zu bringen.“

i Die einzige Panne des Triumph TR4A: Bei der Rückfahrt aus Italien viel Lichtmaschine des Autos aus. Doch da der Oldtimer ohne viel Elektronik auskommt, konnte sich Joachim Müller für die Heimfahrt mit Autobatterien aus dem Baumarkt behelfen. Thomas Kölsch

Im Laufe der Jahre hat Müller seinen Fuhrpark noch ein wenig erweitert und einen Mercedes 560 SL von 1987 sowie einen Jaguar von 1995 gekauft – Letzterer ist also erst in diesem Jahr offiziell zum Oldtimer geworden. „Beide habe ich in Kalifornien gekauft, weil sie beide doch sehr elegant wirken“, erzählt Müller. „Gleichzeitig kamen sie mit einer Vollausstattung, die für die damalige Zeit schon wirklich top war.“ Aber warum noch zwei weitere Autos?

i Mittlerweile hat Joachim Müller seinen Fuhrpark um einen Mercedes und einen Jaguar erweitert. Doch der Triumph TR4A ist und bleibt ein Familienmitglied. Thomas Kölsch

„Mit beiden kann man immerhin richtige Urlaube zu viert machen“, erklärt Müller. „Außerdem liebe ich das Schrauben ebenso sehr wie das Fahren. Sowohl der Mercedes als auch der Jaguar waren spannende Herausforderungen und machen einfach Spaß.“ Allerdings sind beide mit vergleichsweise viel Elektronik ausgestattet. „Das stimmt, und das macht es nicht einfacher. Mit Platinen kenne ich mich nicht so aus. Zumindest beim Mercedes ist es aber durchaus möglich, ohne größeren Aufwand die Systeme auszulesen, weil das alles über einen Blink-Code funktioniert. Schwierig wird dagegen die Suche nach Ersatzteilen – denn das größte Problem ist, dass die Steuergeräte mit der Zeit verschleißen, und zwar unabhängig davon, ob und wie sie genutzt werden. Wenn ich eine andere Einheit kaufe, ist die eben auch 30 Jahre alt und daher möglicherweise direkt defekt.“

Das Problem gibt es beim TR4A nicht. „Das stimmt, allerdings nimmt da die Qualität der Ersatzteile ab. Die werden zwar weiterhin hergestellt, aber leider nicht mehr nach den früheren Standards.“ Zum Glück gehen sowohl Joachim Müller als auch seine inzwischen erwachsenen Kinder, die ab und zu mit dem Triumph eine Runde drehen dürfen, sehr pfleglich mit dem roten Flitzer um. Ist eben ein Familienmitglied. Und wird es auch bleiben.