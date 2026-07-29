Festwochenende in Müsch: Kirmes, DJs, Cocktailbar und Familienprogramm sorgten für beste Stimmung. Am Sonntag ermittelten die Junggesellen dann traditionell ihren neuen Hahnekönig – eine Hahnekönigin wurde ebenfalls gefunden.
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Bereits am vergangenen Freitag begann das Junggesellenfest mit Kirmes am Rosenpark in Müsch mit Musik bei einer After-Work-Party mit DJ Eric. Gute Stimmung herrschte auch am Samstagabend mit DJ Kappes, einer Cocktail-Bar und dem Meterbier-Pokal.Der Sonntag war als Sommerfest und Familientag angelegt.