Neue Ausstellung zu Mordarten
Jetzt wird es richtig „giftig“ im Bad Breisiger Museum
Das Phosphor-Gefäß mit dem Totenkopf drauf in der Vitrine am Eingang des Museums der Stadt Bad Breisig gibt gleich den Ton der n
Das Phosphor-Gefäß mit dem Totenkopf drauf in der Vitrine am Eingang des Museums der Stadt Bad Breisig gibt gleich den Ton der neuen Ausstellung an.
Silke Müller

Gemordet wurde schon immer. Und es wurden auch schon immer toxische Substanzen eingesetzt, um andere ums Leben zu bringen. Aber welche? Und was gibt es überhaupt für welche? Das erfahren die Besucher der neuen Ausstellung im Breisiger Stadtmuseum. 

Lesezeit 3 Minuten
Agatha Christie hat vor allem durch ihre Kriminalromane Weltruhm erlangt. Und in denen wurden die Opfer bekannterweise gern mithilfe von toxischen Substanzen „aus dem Weg geräumt“. Und das ist kein Zufall. „Agatha Christie hat selbst eine Zeit lang in einer Apotheke gearbeitet.
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