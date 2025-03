Jetzt richtig: Weibern klotzt bei Hallensanierung

Nachdem in der Vergangenheit viel gekleckert wurde, will die Gemeinde Weibern jetzt richtig Geld in die Hand nehmen und für mehr als 3 Millionen Euro die Robert-Wolff-Halle sanieren. Auch weitere Investitionen waren Themen der jüngsten Ratssitzung.

Hat es das schon mal in Weibern gegeben? In diesem Jahr werden mehr als drei Millionen Euro in die Hand genommen, um Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur zu realisieren oder auf den Weg zu bringen. An erster Stelle steht dabei ein Kostenvolumen von 3,027 Millionen Euro für dringende Maßnahmen an der Robert-Wolff-Halle. Es wurde in der Vergangenheit sehr oft nur gekleckert, jetzt wird jedoch mächtig geklotzt. Jetzt geht es um eine energetische Sanierung wie Dämmung, Einbau von Photovoltaik sowie Erneuerungen von Dach, Fenstern, Lüftungsanlage und Heizung. Es liegt ein Sanierungskonzept vor, das als Grundlage dient für einen Förderantrag beim Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Man erhofft sich eine Förderung von 90 Prozent. Im Gemeindehaushalt sind 2,7 Millionen Euro eingeplant. Auch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist vorgesehen. Zu den Kosten von 22.000 Euro erwartet man einen Zuschuss von 17.500 Euro.

i In den vergangenen Jahren tauchen immer wieder Ansätze für die Verlängerung des Radwegs an der Geisley auf, die Umsetzung scheitert bisher am Landesbetrieb Mobilität. Hans-Josef Schneider

„Wir setzen hier ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz“, betonte FWG-Sprecher Peter Josef Schmitz. Auch die SPD-Fraktion unterstützt die hohen Investitionen. „Hallensanierung und Wiederaufforstung sind sehr wichtige Zukunftsprojekte. Wir müssen nach vorn sehen und an nachfolgende Generationen denken“, forderte Marion Stoltz. Die CDU-Fraktion hat ebenfalls viel übrig für Investitionen in die Infrastruktur. Was mich jedoch stört, das ist nach wie vor die überbordende Bürokratie“, so Sprecher Heinz-Udo König.

Elmar Dölle (FWG) ging noch einen Schritt weiter. „Mich wurmt es schon seit Jahrzehnten, dass wir für unsere Einschränkungen wegen der Wasserschutzzonen keine Entschädigung erhalten und dass das Land immer mehr von den Kommunen fordert, aber nicht bereit ist, dafür auch die finanziellen Mittel bereitzustellen. Ich denke hier auch an den maroden Zustand der beiden Landesstraßen, die durch unseren Ort führen.“ Beigeordneter Helmut Reuter sorgt sich um die Aufgaben, die noch anstehen. So etwa ein notwendiger Kindergartenneubau. „Wir kennen seit Jahren die beengten Verhältnisse, doch die Kirche als Träger schweigt sich beharrlich aus, wenn es um die Umsetzung der zu erwartenden höheren Anforderungen an die Kita geht.“

i Schul- und Konnstraße haben dringend eine Sanierung nötig. Hans-Josef Schneider

„Es ist kein guter Start für einen neugewählten Ortschef“, meinte Verbandsgemeindebürgermeister Johannes Bell in Richtung Florian Müller. „Aber so ist mal der Lauf der Zeit. Jahren wie 2024, als Ergebnis- und Finanzhaushalt wegen 235.000 Euro mehr an Gewerbesteuer und Einsparungen von über 70.000 Euro um über 140.000 Euro besser abschlossen als ursprünglich geplant, folgt dann der Einbruch, wenn wegen gestiegener Steuerkraft deutliche Einbußen von 120.000 Euro hingenommen werden müssen. So allein 110.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen A und 64.000 Euro mehr an Kreis- und VG-Umlagen. Immerhin verfügt Weibern derzeit noch über liquide Mittel von 230.000 Euro, sodass der Haushalt ausgeglichen werden kann.“

i Ungewohntes Bild an der Zufahrt zum Sportplatz: Für einen Wohnhausneubau wurde der dortige Wald abgeholzt. Hans-Josef Schneider

Im Investitionsvolumen von 2,272 Millionen Euro sind noch diese Ausgaben vorgesehen: 70.000 Euro für den Kauf eines neuen Traktors und 100.000 Euro an Planungskosten für Konn- und Schulstraße. Seit Jahren durchlaufende Posten sind 20.000 Euro für die Radwegverlängerung an der Geisley, 10.000 Euro für die Gestaltung des Barbaraplatzes und 15.000 Euro für Grillhütte und Wanderunterstand. Neu sind 10.000 Euro für die Machbarkeitsstudie für einen Kindergartenneubau.

Auf der Habenseite erscheinen Anliegerbeiträge von 170.000 Euro („Im Frohntal“) sowie Fördermittel von 17.500 Euro für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Die Deckung des fehlenden Betrags von 363.500 Euro erfolgt über eine Kreditaufnahme. Dass die Gemeinde mit ihrem Wald einen gewaltigen Klotz am Bein hat, spiegelt sich im Forstwirtschaftsplan wider. Hier wird mit einem Fehlbetrag von rund 40.000 Euro gerechnet. 55.000 Euro sind für Waldbegründung, 10.000 Euro für Schutz vor Wild, 3000 Euro für Waldpflege, 5000 Euro für Wegeunterhalt und 1000 Euro für die Verkehrssicherheit vorgesehen.