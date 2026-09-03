Mit Burg Heppingen hat sich der Kreis Ahrweiler für den diesjährigen Wirtschaftsempfang einen besonderen Ort ausgesucht, mit Eurofighterpilotin und Reserve-Astronautin Nicola Winter eine besondere Referentin. Einen Eindruck gibt unsere Bildergalerie.
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Der Jahresempfang der Wirtschaft 2026 des Kreises Ahrweiler bot einen Abend der besonderen Eindrücke. So durften viele – darunter einige Ortsansässige – zum ersten Mal einen Blick in und hinter die Burg Heppingen werfen, dem Veranstaltungsort für das diesjährige traditionelle Zusammenkommen von Vertretern aus Wirtschaft und Politik.