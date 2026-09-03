Empfang auf Burg Heppingen Jetpilotin gibt Wirtschaft im Kreis Ahrweiler Impulse Maja Wagener 03.09.2026, 15:00 Uhr

i Frauen beherrschten die Bühne beim Jahresempfang der Wirtschaft 2026 des Kreises Ahrweiler. Jetpilotin und Reserve-Astronautin Nicola Winter (links) gab Impulse und Andrea Stenz, Regionalgeschäftsführerin der IHK, moderierte den Abend. Martin Gausmann

Mit Burg Heppingen hat sich der Kreis Ahrweiler für den diesjährigen Wirtschaftsempfang einen besonderen Ort ausgesucht, mit Eurofighterpilotin und Reserve-Astronautin Nicola Winter eine besondere Referentin. Einen Eindruck gibt unsere Bildergalerie.

Der Jahresempfang der Wirtschaft 2026 des Kreises Ahrweiler bot einen Abend der besonderen Eindrücke. So durften viele – darunter einige Ortsansässige – zum ersten Mal einen Blick in und hinter die Burg Heppingen werfen, dem Veranstaltungsort für das diesjährige traditionelle Zusammenkommen von Vertretern aus Wirtschaft und Politik.







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