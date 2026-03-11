Der Landtagswahlkampf für die Direktkandidaten im Kreis Ahrweiler läuft auf Hochtouren. Die CDU-Bewerber begrüßten jetzt mit Jens Spahn ein Zugpferd aus dem Berliner Politikbetrieb zu einem Wirtschaftsgespräch in Niederzissen.
Dass die „Wirtschaft wieder Luft zum Atmen bekommt“: Das hat die CDU-Landtagsabgeordnete Petra Schneider jetzt zur Begrüßung von Jens Spahn, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, versprochen. Zu einem Wirtschaftsgespräch hatte die Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Ahrweiler und Kandidatin im Landtagswahlkreis 13 nach Niederzissen in die Firma Akro-Plastic GmbH geladen.