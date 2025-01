Fitnessstudio in Ahrweiler „Jeder kann fit werden“ Anne Stollenwerk 25.01.2025, 10:00 Uhr

i Fitnessstudiobetreiber Hans Jonen vor einem Ernährungsplan in seinem Studio: Zucker morgens, Vollkorn mittags, Gemüse immer. Anne Stollenwerk/Rhein-Zeitung

Im neuen Jahr wollen viele Menschen mehr Sport machen. Wie lange dieser Vorsatz hält und warum gesunde Ernährung kein Verzicht sein muss, hat unsere Zeitung im Interview mit Hans Jonen, Betreiber des Fitnesstudios Fit & Fun in Ahrweiler, erfahren.

Eiweißshakes und Hantelbänke, Laufbänder, Spiegel und – vor allem – Menschen: Im Fit & Fun in Ahrweiler ist nach Neujahr auch an einem Montagvormittag Hochbetrieb. Hans Jonen, seit 42 Jahren Leiter des Fitnessstudios, erzählt im Interview, welche Neujahrsvorsätze er am häufigsten hört und wie man sich gesund ernähren sollte.

