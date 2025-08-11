Jeck im Sunnesching? Beinahe. Bei „Typisch Kölsch“ im Neuenahrer Kurpark knallte am Samstag die Sonne vom Himmel. Doch die Karnevalisten ließen sich von der Hitze nicht abbringen, viele kamen im Kostüm und genossen die kölschen Tön.

Festivalstimmung am Samstag im Kurpark von Bad Neuenahr. Eingerahmt von Baukränen und Baubuden war noch genügend Platz für mehrere Tausend Fans der kölschen Musik. Zum dritten Mal „Typisch Kölsch“: veranstaltet vom Festausschuss Karneval in Bad Neuenahr-Ahrweiler (FAK) und präsentiert ebenfalls wieder vom Vorsitzenden Franz-Josef Creuzberg.

i Bei Veedel for 12 ist auf der Bühne was los. Jochen Tarrach

Karneval im ganzen Jahr?

Da kam echte Stimmung auf. Ob zu Beginn der Veranstaltung die Sonne noch unerbittlich auf den Festplatz knallte, oder es später zwar kühler, aber dafür immer enger wurde, all das tat der Begeisterung keinen Abbruch. Und, wie kann es bei Kölnern anders sein, war es ausdrücklich erwünscht, in Verkleidung zu erscheinen. Mit Veedel for 12, Newcomer Ben Granderath, Fiasko, Eldorado, Miljö, Mo Torres und den Klingelköpp waren Vertreter der ersten Garde der Domstadt da und spielten alles, was die kölsche Musik so schön macht. „Und das ist bei so einer Sommerveranstaltung gar nicht so selbstverständlich“, erklärte Creuzberg. Die ganz großen Bands der Szene wie Höhner, Kasalla und andere machen wie jeder andere Mensch auch in den Sommerferien Urlaub und verreisen. Deshalb sei es immer Glück, ein respektables musikalisches Angebot zu machen.

i Franz-Josef Creuzberg ist der ideale Manager für "Typisch Kölsch". Jochen Tarrach

Diesmal war es gelungen, und die Fans strömten nur so in den Kurpark. Karneval im Sommer. Strebt der FAK nun den ganzjährigen Karneval an? Nein, so Creuzberg, aber die fünfte Karnevalsgesellschaft der Stadt hätte bei der Flut 2021 riesige Schäden gehabt. Kostüme, Uniformen und mehr als 30 Prozent der Festwagen für die Umzüge seien dahingegangen, und das müsste erst einmal alles ersetzt werden. Dazu kämen noch die sozialen Projekte des FAK. Allein in der Karnevalssession ließe sich das alles nicht wieder finanziell ersetzen. So sei eben „Typisch Kölsch“ entstanden.

i Sprichwörtlich in die Tasten griffen auch die Jungs von Miljö und spielten ihre bekannten Hits. Jochen Tarrach

Viele Gäste kamen von außerhalb

Nach drei Jahren habe man nun entsprechende Routine, die Veranstaltung zu organisieren, und so könne man unbeschwert feiern. Und das taten dann auch alle. „Das Flüssige muss ins Durstige“ hatte eine Damengruppe von irgendwo aus Köln auf das T-Shirt gedruckt, und daran hielten sich angesichts des Wetters nicht nur sie ganz genau. „Wir finden es einfach schön, hier in Bad Neuenahr zu sein“, erklärte Leiterin Marietta. Viel sagen konnte sie nicht, denn gerade mussten mal wieder die Hände in die Höhe gehoben und geklatscht werden angesichts eines von Ben Granderath präsentierten Gassenhauers. Begeisterung auch bei einer Damengruppe aus dem Kreis Cochem-Zell, die sich gleich ein ganzes Fässchen auf den Tisch gestellt hatte. War es nun Zufall? Eine richtig zünftige Gruppe von Karnevalisten aus der Kreisstadt war irgendwie nicht zu finden. Macht nichts, es war auch so schön.

i Das Publikum war guter Laune. Jochen Tarrach

Das machte Franz-Josef Creuzberg vieles wieder wett. Er warf seine ganze Persönlichkeit auf die Waagschale, wenn er mit humorigen Worten von einer Band zur anderen überleitete. Sogar mit einem Hawaiihemd bekleidet und einem aufblasbaren Gummisurfbrett unter dem Arm heizte er die Stimmung an.