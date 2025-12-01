Karnevalsband aus dem Ahrtal Jeckediz-Sänger Dirk Schoenmakers verlässt die Band Thomas Weber 01.12.2025, 15:30 Uhr

i Für Dirk Schoenmakers (links), der sich über den Besuch von Bläck-Fööss-Urgestein Bömmel Lückerath (2. von links) in Lantershofen freute, endet die Zeit bei Jeckediz. Thomas Weber

Bei einem Konzert zum 15-jährigen Bestehen der Band Jeckediz gab Mitbegründer Dirk Schoenmakers am Freitag bekannt, dass er die Gruppe verlassen wird. Er will sich anderen Projekten widmen. Doch es gibt einen Plan, wie es mit Jeckediz weitergeht.

Mit zwei großen Konzerten feierte die Ahrtaler Karnevalsband „Jeckediz“, die sich längst in den Sälen rund um Köln einen Namen machen konnte, am Wochenende ihr 15-jähriges Bestehen. Im Lantershofener Winzerverein ließ Sänger und Mitbegründer Dirk Schoenmakers dabei am Ende der jeweils knapp vierstündigen Abende quasi eine Bombe platzen und verkündete seinen Abschied aus der Band.







Artikel teilen

Artikel teilen