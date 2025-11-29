Große Stimmen, starke Saiten Jazzfest Bonn veröffentlicht Programm für 2026 Thomas Kölsch 29.11.2025, 17:00 Uhr

i John Scofield ist beim Bonner Jazzfest 2026 mit dabei. Thomas Kölsch

Während beim Bonner Jazzfest 2025 vor allem auf Saxofonisten gesetzt wurde, sind es 2026 die Gitarristen, die im Mittelpunkt stehen. Das Programm bietet zahlreiche Höhepunkte – etwa Konzerte von Billy Cobham, John Scofield und Kurt Elling.

Es wird wieder spannend: Bei der 17. Ausgabe des Jazzfests Bonn, die vom 17. April bis zum 9. Mai 2026 wie gewohnt in verschiedenen Locations im Stadtgebiet stattfinden wird, stehen im kommenden Jahr vor allem Sänger sowie Gitarristen im Mittelpunkt.







Artikel teilen

Artikel teilen