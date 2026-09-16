Serie: „Ich manage ... “ Jan Schauff schmeißt die Remagener Fahrradfabrik Martin Ingenhoven 16.09.2026, 05:00 Uhr

i Jan Schauff erklärt die Funktionsweise seiner Maschinen. Er ist Inhaber der Fahrradfabrik Schauf in Remagen. Martin Ingenhoven

Jan Schauff ist Inhaber der gleichnamigen Fahrradfabrik am Rhein. Für unsere Serie „Ich manage …“ hat er uns Einblicke in sein Unternehmen gewährt. Und das Erfolgskonzept ist so simpel wie raffiniert.

Wie führt man ein Unternehmen durch mehr als ein Jahrhundert voller Veränderungen? Und wie schafft man es, sich immer wieder neu zu erfinden – in einem Umfeld, das sich so stark verändert hat wie das Fahrradgeschäft? Jan Schauff, Inhaber der Fahrradfabrik Schauff in Remagen, ist sich sicher: Erfolgreiches Management heißt nicht, möglichst viel zu produzieren.







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