Spontan Musik gemacht Jam-Session begeistert im Sinziger Co-Working-Space Judith Schumacher 24.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Musiker um Holger Queck können sich über ein Klavier im Co-Working-Space freuen, dessen Reparatur vom Bürgerforum finanziert wurde. Judith Schumacher

Im Sinziger Co‑Working‑Space finden seit diesem Jahr spontane Jam-Sessions statt. Jeder, der ein Instrument spielt oder singt, kann mitmachen. Dabei entstehen spontan gelungene Kreationen.

Einen musikalisch überraschenden Abend erlebten jetzt Gäste in Melanie Brückens Co-Working-Space in der Sinziger Bachovenstraße. Musiker aus allen Himmelsrichtungen hatten sich am Mittwochabend zu einer Jam-Session der Extraklasse eingefunden. Im Mittelpunkt des jazzig-groovigen Konzerts stand die Improvisation.







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