Im Sinziger Co‑Working‑Space finden seit diesem Jahr spontane Jam-Sessions statt. Jeder, der ein Instrument spielt oder singt, kann mitmachen. Dabei entstehen spontan gelungene Kreationen.
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Einen musikalisch überraschenden Abend erlebten jetzt Gäste in Melanie Brückens Co-Working-Space in der Sinziger Bachovenstraße. Musiker aus allen Himmelsrichtungen hatten sich am Mittwochabend zu einer Jam-Session der Extraklasse eingefunden. Im Mittelpunkt des jazzig-groovigen Konzerts stand die Improvisation.