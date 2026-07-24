Spontan Musik gemacht
Jam-Session begeistert im Sinziger Co-Working-Space
Die Musiker um Holger Queck können sich über ein Klavier im Co-Working-Space freuen, dessen Reparatur vom Bürgerforum finanziert
Die Musiker um Holger Queck können sich über ein Klavier im Co-Working-Space freuen, dessen Reparatur vom Bürgerforum finanziert wurde.
Judith Schumacher

Im Sinziger Co‑Working‑Space finden seit diesem Jahr spontane Jam-Sessions statt. Jeder, der ein Instrument spielt oder singt, kann mitmachen. Dabei entstehen spontan gelungene Kreationen.

Lesezeit 1 Minute
Einen musikalisch überraschenden Abend erlebten jetzt Gäste in Melanie Brückens Co-Working-Space in der Sinziger Bachovenstraße. Musiker aus allen Himmelsrichtungen hatten sich am Mittwochabend zu einer Jam-Session der Extraklasse eingefunden. Im Mittelpunkt des jazzig-groovigen Konzerts stand die Improvisation.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren