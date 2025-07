Jakobsmarkt geht am Sonntag noch mal an den Start

Der Jakobsmarkt geht am kommenden Sonntag in die zweite Runde: Dann gibt es in der Remagener Innenstadt wieder allerhand zu sehen und zu erstehen.

Wer den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Remagener Jakobsmarkts im Rahmen der Apollinariswallfahrt verpasst hat, kann sich auf dessen zweite Auflage am kommenden Sonntag, 27. Juli, freuen. In der Innenstadt und entlang der Rheinpromenade bieten von 11 bis 18 Uhr fast 200 fliegende Händler ein vielfältiges und unterhaltsames Marktgeschehen – ganz nach dem Motto: „Op dem Maat jidd et (fas) alles“.

i Tausende Besucher hatten bereits am ersten Sonntag des Jakobsmarkts die Innenstadt bevölkert. Judith Schumacher

So vielfältig ist das Angebot

Oftmals ist Gelegenheit, Waren zu Angebotspreisen zu erhalten. Ob das Reinigungsmittel, Unterwäsche, Schmuck, Modisches oder Dekoartikel sind – das Sortiment kann sich im wahren Wortsinn sehen lassen. Daneben bieten nicht nur die Gastronomen ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Denn auch die Remagener Vereine nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren und bieten Getränke und Speisen an.

Auch für Kinder gibt es wieder einiges zu entdecken: Eine kleine Schmetterlingsbahn und Entenangeln erwartet sie auf dem Caracciola-Platz an der Rheinpromenade, und in der Bachstraße können sie kostenlos und ohne Anmeldung ihr Spielzeug und andere gebrauchte Dinge verkaufen. Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Die Touristinformation hat auch am zweiten Markttag geöffnet und steht mit ihrer Beratung zur Verfügung. Darüber hinaus öffnen einige Galerien im Historischen Dreieck der Remagener Altstadt ihre aktuellen Ausstellungen. Um die An- und Abreise stressfrei zu gestalten, empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

i Vieles rund um Haus und Garten wird von fast 200 fliegenden Händlern angeboten. Judith Schumacher

Anreise mit der Bahn oder dem Schiff möglich

Mit der Bahn ist Remagen bequem aus Richtung Bonn und Koblenz erreichbar. Aus dem Ahrtal verkehrt der Schienenersatzverkehr. Eine besonders schöne und gar nicht mal so teure Möglichkeit ist die Anreise per Schiff: Aus Richtung Bonn oder Linz fahren die Schiffe der Köln-Düsseldorfer oder der Bonner Personen Schifffahrt direkt nach Remagen und machen schon die Anfahrt zum Erlebnis. Zusätzlich pendelt die kleine Personenfähre Nixe von 11 bis 18 Uhr durchgehend zwischen Erpel und Remagen.