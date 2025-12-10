„Jahres-aus-Klang“ in der Mühle Gillig in Antweiler

Zwischen den Jahren findet in Gilligs Mühle in Antweiler wieder die beliebte Konzertreihe „Jahres-aus-Klang“ statt. Welche vier Konzerte geplant sind und wo die Karten im Vorverkauf erhältlich sind – ein Überblick.
Lesezeit 1 Minute
In diesem Jahr eröffnet die Konzertreihe Jahres-aus-Klang am Samstag, 27. Dezember, in Gilligs Mühle in Antweiler mit dem Bonner Vokalsextett „R(h)ein weiblich“, welches unter dem Motto „Alles Weihnachten – oder was“ ein humorvolles Programm klassischer bis moderner Titel präsentiert.