Konzerte zwischen den Jahren
„Jahres-aus-Klang“ in der Mühle Gillig in Antweiler
Freuen sich auf die Konzertreihe (von links): Alex Frings (VR Bank), Ewald Gillig (Mühle), Nadine Meyer (Verein zur Heimatpflege Antweiler), Robert Nikolayczik (Streicherakademie Reifferscheid) und Thomas Klassmann (VR Bank-Regionaldirektor).
Werner Dreschers

Zwischen den Jahren findet in Gilligs Mühle in Antweiler wieder die beliebte Konzertreihe „Jahres-aus-Klang“ statt. Welche vier Konzerte geplant sind und wo die Karten im Vorverkauf erhältlich sind – ein Überblick.

Lesezeit 1 Minute
In diesem Jahr eröffnet die Konzertreihe Jahres-aus-Klang am Samstag, 27. Dezember, in Gilligs Mühle in Antweiler mit dem Bonner Vokalsextett „R(h)ein weiblich“, welches unter dem Motto „Alles Weihnachten – oder was“ ein humorvolles Programm klassischer bis moderner Titel präsentiert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur