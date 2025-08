Im Herbst dieses Jahres wird es die beliebte Kastanienaktion beim Fruchtgummihersteller Haribo in der Grafschaft nicht geben. Die Firma hat die Aktion am Montag abgesagt. Der Grund: steigende Fallzahlen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in den Einzugsgebieten der Kastanienaktion.

Die ASP hatte auch in den Vorjahren immer wieder für Einschränkungen bei der Aktion gesorgt. Mit der Tierseuche hat auch die Kreisjägerschaft seit Jahren immer wieder zu tun, ihr Pressesprecher Christian Mildenberger hat eine klare Meinung zur Absage von Haribo.

Bisher gab es im Kreis Ahrweiler noch keinen Fall der ASP

„ Da die Sammelaktion und das Ausbringen des Sammelguts ein potenzielles Übertragungsrisiko sein kann, erscheint die Absage der Aktion als verantwortungsvoll“, schreibt Christian Mildenberger auf Anfrage unserer Zeitung. Im Kreis Ahrweiler sei bisher zwar kein Fall von ASP bekannt, aktuell gebe es aber mehrere bestätigte Fälle in Nordrhein-Westfalen.

Dass im Kreis Ahrweiler noch kein Fall der ASP aufgetreten ist, bestätigt auch die Kreisverwaltung. Das dort angesiedelte Veterinäramt ist für die entsprechende Untersuchung gefundenen Fallwildes zuständig. „Bisher waren alle Ergebnisse negativ“, beantwortet die Pressestelle der Kreisverwaltung unsere Nachfrage nach Fällen im Kreis Ahrweiler.

Christian Mildenberger aber weiß: „ Der Mensch spielt bei der Verbreitung der ASP leider eine zentrale Rolle. Die Seuche kann nämlich auch über kontaminierte Kleidung, Fahrzeuge oder Geräte verbreitet werden. Auch achtlos weggeworfene Wurstbrote oder andere Schweinefleischprodukte im Wald können das Virus übertragen, wenn Wildschweine damit in Kontakt kommen.“ Jede Maßnahme, die potenzielle Übertragungswege unterbindet, sei deshalb zu begrüßen.

Zur Absage der Kastanienaktion könne er sich mangels Kenntnis der Umstände nicht im Detail äußern. „Ich kann insbesondere nicht beurteilen, was mit dem Sammelgut konkret geschieht und wo es etwa ausgebracht wird. Grundsätzlich gilt ein Fütterungsverbot für Wildtiere – unabhängig von ASP“, so der Pressesprecher der Kreisjägerschaft.

Bereits 2024 gab es Einschränkugen wegen der ASP

Haribo hatte die Eicheln und Kastanien üblicherweise an Wildgehege in Deutschland und Österreich als Winterfutter für die Tiere gespendet. Das war aber bereits im vergangenen Jahr wegen der ASP nicht geschehen. Die Waldfrüchte wurden 2024 statt an die Tierparks an ein Unternehmen geliefert, das nachhaltige CO2-neutrale Wärme erzeugt.

Die Energie, die aus den Eicheln und Kastanien produziert wurde, wurde in ein lokales Wärmenetz eingespeist. Haribo bekam den Erlös aus der Einspeisung, rundete ihn auf und ließ ihn den Wildgehegen zugutekommen.

Die ASP ist eine für Wild- und Hausschweine hochansteckende Viruserkrankung. Für den Menschen ist sie ungefährlich, da weder durch Kontakt noch durch den Verzehr von infiziertem Fleisch eine Ansteckungsgefahr besteht. Ein Ausbruch hat allerdings immer gravierende wirtschaftliche Folgen und natürlich Folgen für die Tierbestände, klärt Kreisjägerschaft-Pressesprecher Christian Mildenberger abschließend auf.