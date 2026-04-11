Leben und arbeiten an der B9 J.B. Michiels ist seit 122 Jahren in Brohl-Lützing Eberhard Thomas Müller 11.04.2026, 08:00 Uhr

i Nur wenige Meter von der Firma entfernt donnern die Lastwagen und Autos ununterbrochen über die B9. Eberhard Thomas Müller

Die Firma J. B. Michiels GmbH & Co. KG liegt in Brohl-Lützing direkt an der B9. Die Bundesstraße ist heute mehr Fluch als Segen, kann die Unternehmensspitze berichten. Und doch birgt sie einen entscheidenden Benefit für die Firma.

Unendliche Male über die B9 bei Brohl-Lützing in Richtung Andernach oder Bad Breisig gebraust, wird die J. B. Michiels GmbH & Co. KG in Brohl-Lützing unterhalb der vierspurigen Straße an der schmalen, parallel verlaufenden alten B9, heute Koblenzer Straße, kaum wahrgenommen.







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