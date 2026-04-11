Die Firma J. B. Michiels GmbH & Co. KG liegt in Brohl-Lützing direkt an der B9. Die Bundesstraße ist heute mehr Fluch als Segen, kann die Unternehmensspitze berichten. Und doch birgt sie einen entscheidenden Benefit für die Firma.
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Unendliche Male über die B9 bei Brohl-Lützing in Richtung Andernach oder Bad Breisig gebraust, wird die J. B. Michiels GmbH & Co. KG in Brohl-Lützing unterhalb der vierspurigen Straße an der schmalen, parallel verlaufenden alten B9, heute Koblenzer Straße, kaum wahrgenommen.