Im Juni eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern am Remagener Bahnhof, ein Messer kommt zum Einsatz. Waffenverbotszonen sollen in benachbarten Bundesländern Angriffe wie diese verhindern. Auch eine Idee für Remagen? Wir fragten den Bürgermeister.

. Ende Juni sind zwei Männer im Umfeld des Remagener Bahnhofs aneinandergeraten. Der Streit eskalierte, es kam zu einem Angriff mit einem Messer, ein Mann wurde schwer verletzt. In Großstädten wie Köln haben Vorfälle wie dieser dazu geführt, dass eine Waffenverbotszone eingerichtet wurde. Für Remagen sei das aber keine Option, so der Bürgermeister.

NRW und Hessen machen es vor

Nein, lässt Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl auf die Nachfrage unserer Zeitung über sein Vorzimmer ausrichten. Aktuell gebe es „keine entsprechenden Überlegungen bei der Stadt Remagen zur Einrichtung einer Waffenverbotszone“. Auf die Fragen, ob die Einrichtung einer solchen Zone prinzipiell denkbar wäre, ob diese am Bahnhof in Remagen realistisch umsetzbar wäre – auch oder gerade in Bezug auf deren Kontrolle – antwortete Ingendahl nicht. Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt allerdings: Im Bereich der Polizeiinspektion Remagen haben Delikte wie der Messerangriff am Bahnhof im vergangenen Jahr, die unter „gefährliche Körperverletzung“ fallen, im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit Ende des Jahres 2021 Waffenverbotszonen, in Hessen bereits seit 2018. In Köln zum Beispiel gibt es gleich mehrere dieser Zonen – auf der Zülpicher Straße, dem Wiener Platz und auf den Kölner Ringen. Manche sind zeitlich begrenzt, so gilt etwa am Kölner Hauptbahnhof im Vorfeld von Großveranstaltungen häufig ein temporäres Waffenverbot. In Rheinland-Pfalz gibt es bisher noch keine Waffenverbotszonen.

Ermittlungen laufen

Nach dem Messerangriff im Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Dieser soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern zugrunde liegen. Nach den der Staatsanwaltschaft vorliegenden Erkenntnissen soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personen gekommen sein, die eskaliert sein soll. Hierbei sei auch ein Messer eingesetzt worden.